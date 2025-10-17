WIDEO
WiadomościPolityka

Kryzys u uśmiechniętych. Zbliża się koniec ich rządów? „Żadna koalicja nie jest dana raz na zawsze”

Autor: RP
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. / foto: screen YouTube: Radio Zet
Nie wyobrażam sobie dobrej współpracy koalicyjnej, jeśli umowa wobec nas nie zostanie dotrzymana. Żadna koalicja nie jest w stanie w takich warunkach pracować skutecznie dla wyborców – oceniła w wywiadzie dla piątkowej „Rzeczpospolitej” szefowa MFiPR, wiceprzewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

„Rzeczpospolita” pytała m.in., czy możliwe jest, że Polska 2050 wyjdzie z koalicji, jeżeli postulaty tej partii nie będą realizowane.

– Żadna koalicja nie jest dana raz na zawsze. Każda koalicja wymaga troski, pielęgnowania i współdziałania. My jesteśmy stuprocentowo zdeterminowani, żeby taką troskę, współdziałanie wobec koalicji dawać. Ale największa odpowiedzialność za koalicję jest w rękach tych, którzy mają najwięcej do powiedzenia – odpowiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Wiceszefowa Polski 2050 potwierdziła też, że zgodnie z umową koalicyjną partia powinna mieć wicepremiera i wicemarszałka. Dopytywana, czy to jest spisane w umowie koalicyjnej odpowiedziała, że to „umowa ustna, decyzja, która zapadła przy stole, potwierdzona m.in. słowami premiera Krzysztofa Gawkowskiego”. – W wyniku tej umowy ustnej wicepremierem został już Radosław Sikorski – wyjaśniła.

Pytana, czy już jest po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem w tej sprawie odpowiedziała: „kilka dni temu zwróciłam się do premiera z prośbą o spotkanie”. – Od pana premiera zależy, kiedy ono się odbędzie. Z mojej strony jest gotowość do rozmowy – zaznaczyła.

Źródło:PAP
