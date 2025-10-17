WIDEO
Będzie się działo! Tomasz Sommer wykłada karty na stół [VIDEO]

-

Autor: DC
NCZAS.INFO | Redaktor naczelny
NCZAS.INFO | Redaktor naczelny "Najwyższego CZASu!" Tomasz Sommer
Redaktor naczelny „Najwyższego CZASu!” Tomasz Sommer wykłada karty na stół. Ta jesień zapowiada się w prawicowych barwach.

Poniżej pełne kalendarium naszych wydarzeń.

  • 24 października, Kraków

    Debata historyczna: Braun – Michalkiewicz – Sommer – Skalski
    Hotel Galaxy ul. Gęsia 22a, godz. 18:30

  • 25 października, Kraków

    Targi Książki Bez Cenzury. Sala konferencyjna hotelu Tulip, Kazimierz, ul. Krakowska 28, godz. 10.00 – 19.00

  • 8 listopada, Katowice

    Targi Książki Bez cenzury. Hotel Diament Spodek, al. Korfantego 35, godz. 11.00 – 19.00

  • 28-30 listopada, Warszawa

    XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej. Czas na zmiany! Galeria „Prześwit” ul. Freta 39.

    PIĄTEK – 28 LISTOPADA 2025 – DZIEŃ FILMOWY

    15:00 „Wołyń” (cz. 2) – warszawska premiera filmu Jacka Międlara
    16:30 „Eugenika” – Grzegorz Braun
    18:00 „Jedwabne” – Tomasz Sommer
    19:30 „Transformacja” (cz. 1) – Grzegorz Braun

    Po każdej projekcji rozmowa z twórcami (w miarę możliwości czasowych).

    SOBOTA – 29 LISTOPADA 2025

    10:30 – 11:00 PAFERE
    11:00 – 12:30 Czy można usprawiedliwić podatki po latach – wykład Tomasza Sommera i premiera drugiego wydania książki o tym samym tytule
    13:00 – 14:30 1000 lat historii Polski według Brauna – wykład Grzegorza Brauna oraz premiera drugiego tomu przełomowej książki prezesa Konfederacji Korony Polskiej
    15:00 – 16:30 Prawica przed szansą! – wykład Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu i lidera Ruchu Narodowego
    16:30 – 18:00 Wielka debata historyczna: Prawda o historii Polski – Grzegorz Braun, Jan Żaryn, Tadeusz Płużański, Marek Skalski
    18:30 – Bankiet bez prohibicji dla zaproszonych Gości i Patronów Konferencji

    NIEDZIELA – 30 LISTOPADA 2025

    11:00 – 12:00 Walka o wolność nigdy się nie kończy – wykład Janusza Korwin-Mikkego
    12:30 – 13:30 Jak Żydzi handlowali słowiańskimi niewolnikami – premierowy wykład Tomasza Szkopka
    14:00 – 15:30 wykład niespodzianka!
    16:00 – 18:00 Czysta trucizna – wykład Stanisława Michalkiewicza

  • 20 grudnia, Wrocław

    Targi Książki Bez Cenzury i Festiwal Filmów Bez Cenzury. Siedziba NOT, ul. Piłsudskiego 74, godz. 10.00 – 19.00

Zachęcamy Państwa do wsparcia XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej oraz zastania patronem wydarzenia. Można to zrobić poprzez zrzutkę poniżej.

Źródło:zrzutka.pl / nczas.info
