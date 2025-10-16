WIDEO
Konfederacja przygotowała projekt ustawy. Zakłada delikatne poluzowanie socjalistycznego łańcucha
Polityka

Konfederacja przygotowała projekt ustawy. Zakłada delikatne poluzowanie socjalistycznego łańcucha [VIDEO]

-

Autor: RP
Witold Stoch, Ryszard Wilk i Krzysztof Szymański.
NCZAS.INFO | Witold Stoch, Ryszard Wilk i Krzysztof Szymański. / foto: screen YouTube
Klub Konfederacji przygotował projekt noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Co prawda zdaje się, że o postulatach likwidacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo chociażby zniesienia obowiązku odprowadzania składek już nikt w partii nie pamięta, a przynajmniej głośno o tym nie wspomina, ale Konfederacja WiN chciałaby kosmetycznych zmian, które miałyby pomóc 1,5 mln osób.

Celem przygotowanego przez Konfederację projektu jest podniesienie kwoty rocznego przychodu z działalności gospodarczej uprawniającej do korzystania z opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tzw. Mały ZUS plus) ze 120 tys. do 200 tys. zł.

Poseł Ryszard Wilk (Konfederacja) prezentując projekt na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie ocenił, że w Polsce jest około 1,5 mln ludzi, których dotknęłaby „ta pozytywna zmiana”.

– Małych i mikroprzedsiębiorców czy ludzi, którzy pracują na kontraktach B2B jest bardzo dużo. Dlatego ten projekt jest bardzo oczekiwany. Zamiast przedsiębiorcom coś dawać, szukać im kolejnych pomocy, zasiłków itd., to po prostu zacznijmy im mniej zabierać w składkach społecznych – powiedział Wilk.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że jego celem jest podniesienie kwoty rocznego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym uprawniającej do korzystania z opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tzw. Mały ZUS plus) z 120 tys. do 200 tys. złotych.

Mały ZUS plus umożliwia przedsiębiorcom płacenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, obliczanych od dochodu z tytułu prowadzanej działalności gospodarczej osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Ulga ta nie obejmuje jednak składki zdrowotnej. Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Małego ZUS plus można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Z Małego ZUS plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. W przypadku, gdy działalność była prowadzona krócej, limit przychodu oblicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Warunkiem skorzystania z ulgi jest też prowadzenie działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Źródło:PAP/NCzas
