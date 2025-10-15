WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolitykaPILNE! Gigantyczny deficyt polskiego budżetu
WiadomościPolitykaPolska

PILNE! Gigantyczny deficyt polskiego budżetu

-

Autor: MS
pieniądze banknoty kalkulator
Zdjęcie ilustracyjne. / foto: PAP
- Reklama -

Deficyt budżetu państwa po wrześniu br. wyniósł ponad 201,4 mld zł – podało w środę Ministerstwo Finansów. Wydatki budżetu sięgnęły prawie 616,99 mld zł, a dochody przekroczyły 415,5 mld zł.

W środę Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa po wrześniu 2025 r. Wynika z nich, że deficyt budżetu wyniósł ponad 201,4 mld zł. To prawie 70 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok.

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Jak oceniasz rząd Donalda Tuska po dwóch latach od wyborów parlamentarnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Wydatki budżetu po wrześniu sięgnęły prawie 616,99 mld zł, co stanowi 66,9 proc. planu na cały rok, a dochody przekroczyły 415,5 mld zł, czyli blisko 66 proc. kwoty dochodów zaplanowanych na cały rok.

Budżet na 2025 r. dopuszcza deficyt w wysokości prawie 288,8 mld zł, wydatki mają wynieść blisko 921,62 mld zł a dochody niemal 632,85 mld zł.

(PAP)

Poprzedni artykuł
Rząd coraz bliżej rozwalenia branży hodowlanej. Przyjęto poprawki. Zamknięcie hodowli za mniej niż dekadę
Następny artykuł
Tomasz Sommer pozywa Rafała Pankowskiego. To ich chce powołać na świadków. W tle Jedwabne

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU