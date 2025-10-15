PILNE! Gigantyczny deficyt polskiego budżetu

- Reklama -

Deficyt budżetu państwa po wrześniu br. wyniósł ponad 201,4 mld zł – podało w środę Ministerstwo Finansów. Wydatki budżetu sięgnęły prawie 616,99 mld zł, a dochody przekroczyły 415,5 mld zł.

W środę Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa po wrześniu 2025 r. Wynika z nich, że deficyt budżetu wyniósł ponad 201,4 mld zł. To prawie 70 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok.

- Reklama -

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł Jak oceniasz rząd Donalda Tuska po dwóch latach od wyborów parlamentarnych? Dobrze

Mogłoby być lepiej

Nie jest tak najgorzej

Źle

Nie mam zdania, ale chcę sprawdzić wyniki Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Wydatki budżetu po wrześniu sięgnęły prawie 616,99 mld zł, co stanowi 66,9 proc. planu na cały rok, a dochody przekroczyły 415,5 mld zł, czyli blisko 66 proc. kwoty dochodów zaplanowanych na cały rok.

Budżet na 2025 r. dopuszcza deficyt w wysokości prawie 288,8 mld zł, wydatki mają wynieść blisko 921,62 mld zł a dochody niemal 632,85 mld zł.

(PAP)