Biedroń przekazał smutne wieści. Śmiszek poważnie chory. „Musi przechodzić bardzo poważną terapię”

Polityk lewicy Krzysztof Śmiszek jest poważnie chory – taką informację przekazał lider Nowej Lewicy Robert Biedroń w programie Fakt LIVE. – Nie pracuje, jest na zwolnieniu lekarskim i musi przejść bardzo poważną terapię – dodał.

– Panie redaktorze, powiem panu coś, czego nie mówiłem przez ostatnie dni, także w występach publicznych. Otóż mój partner jest dzisiaj bardzo poważnie chory, nie pracuje, jest na zwolnieniu lekarskim i musi przechodzić bardzo poważną terapię – ujawnił Biedroń.

– W takich momentach jak ten, uświadamia sobie człowiek, że nasze życie w pewnym momencie się po prostu kończy, że są sytuacje kryzysowe, tak jak teraz, w których wszystko staje przed ostatecznością – przyznał.

Przy okazji nie zabrakło też politycznej agitacji. Biedroń utyskiwał bowiem, że aktualne przepisy w Polsce jego zdaniem nie zapewniają wystarczającej ochrony ludziom żyjącym w związkach nieformalnych.

– Pomimo tego, że jesteśmy razem 23 lata, na dobre i na złe byliśmy ze sobą, dzisiaj jesteśmy w sytuacji naprawdę trudnej i dramatycznej. Ja nie mam takiego poczucia, że państwo chroni nasz związek czy daje mi poczucie, że cokolwiek się wydarzy, to stoi po mojej stronie – żalił się.

– Chciałbym, żeby każdy z nas miał poczucie bezpieczeństwa – stwierdził.

Biedroń zadeklarował też, że jego ugrupowanie poprze projekt ustawy o tzw. statusie osoby najbliższej w aktualnej formie. – Dla takich sytuacji chciałbym, żeby ten projekt ustawy jak najszybciej był przyjęty. Żeby już nikt nigdy nie czuł się tak, jak ja dzisiaj się czuję z moim partnerem – powiedział. Chodzi m.in. o możliwość podejmowania decyzji medycznych za partnera – w związku nieformalnym.

– To nikomu nie zaszkodzi, ale wielu ludziom uratuje życie – stwierdził Biedroń.