Porozumienie PiS z Konfederacją? Nawrocki „patronem środowisk konserwatywnych i prawicowych”

Prezydent Karol Nawrocki bez wątpienia jest patronem środowisk konserwatywnych i prawicowych – stwierdził szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki pytany o to, czy Nawrocki może być patronem porozumienia między PiS a Konfederacją.

Bogucki we wtorek w TVN24 pytany o poniedziałkowe spotkanie prezydenta z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem odpowiedział, że Nawrocki spotyka się z liderami różnych środowisk politycznych, przede wszystkim parlamentarnych. Dopytywany o to, kiedy w takim razie prezydent spotkał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim odpowiedział, że w zeszłym tygodniu.

Szef kancelarii prezydenta na pytanie o to, czy Nawrocki może być patronem porozumienia między PiS a Konfederacją odpowiedział, że bez wątpienia jest on patronem „środowisk konserwatywnych i prawicowych”.

Mentzen przekazał, że rozmawiał w poniedziałek z prezydentem o pakcie senackim Konfederacji z PiS. Mentzen twierdził, że była to „godzinna rozmowa w cztery oczy”, podczas której rozmawiali „o wielu ciekawych sprawach”. – Wydaje mi się, że to była bardzo dobra i konstruktywna rozmowa, z której jestem bardzo zadowolony – mówił Mentzen. Według posła Nawrocki miałby być gospodarzem paktu obu partii.

– Tak, to też był punkt mojej rozmowy. Prezydent Nawrocki doskonale rozumie sytuację, obserwuje te nasze nieporozumienia z prezesem Kaczyńskim – ujawnił Mentzen. Prezydentowi zależy na poprawie relacji po prawej stronie sceny politycznej – dodał.

W środę Mentzen ocenił w Radiu ZET, że ws. możliwego paktu senackiego Konfederacji z PiS mógłby rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim. – Gdyby Karol Nawrocki był gospodarzem paktu senackiego, szerokich sił prawicowych, to byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie – powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że nie zamierza rozmawiać na ten temat z Kaczyńskim, który „bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać”. Zdaniem Mentzena, Kaczyński „nie jest człowiekiem, który dotrzymuje umów”.

Również w środę do tych słów odniósł się Kaczyński mówiąc, że pomysł paktu senackiego PiS z partiami prawicowymi, którego gospodarzem byłby prezydent Karol Nawrocki, jest racjonalny, ale racjonalność bywa zakłócana. Ocenił też, że obecność Sławomira Mentzena w polityce jest „pewnym nieporozumieniem”.

