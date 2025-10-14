Karat NM rapuje z Braunem. „Polska za pokojem. Flaga czartowska banderowska, skończyła się polska gościnność” [VIDEO]

- Reklama -

Karat NM czyli Paweł Michalik opublikował rapowy kawałek „Polska za pokojem”. Występuje w nim Grzegorz Braun, zaś utwór porusza kwestię wciągania Polski w wojnę oraz problemu z imigrantami i ich zachowaniem, w szczególności banderyzmu.

Na samym początku teledysku pojawia się informacja, że „wszelki zysk z tego utworu” zostanie przekazany na fundację Wyczyn. To fundacja, której Michalik jest prezesem. Zajmuje się działalnością charytatywną i propagowaniem sportu wśród młodzieży.

– Szczęść Boże, ratuj się kto może – mówi na początku kawałka Grzegorz Braun.

Karat w utworze porusza kwestię wojen na świecie.

– Wiele innych krajów tęskni za pokojem. Wyścig zbrojeń, eskalacja wojen. Pomyśl i czyjej, czyja to jest racja. Zależy jak pokażą media i narracja – słyszymy w utworze.

– Globalne mocarstwa, na nich sentymenty. Dla nich życie ludzkie nic nie znaczy, raczej dla nich działają wojenni podżegacze. Bazują na emocjach, chcąc wziąć na litość. Nieważna dla nich Polska, każdy z nich hipokrytą. Z jednej strony flaga biało-czerwona, orzełek, z drugiej ukraińskie, syjonistyczne cele – podkreśla.

– Lepiej o swe ziemię, o rodziny dbajmy. Lepiej przewidzieć scenariusz czarny. Niektórzy mówili o tym już od dawna: Plątać nas z wojny cudze to hańba i zdrada – rapuje.

W refrenie zaś zwraca się uwagę na „cudze interesy”.

– Cudze interesy, cudze biznesy. Lepiej chronić przed tym nasze polskie dzieci. Polska za pokojem, barwy biało-czerwone. Nie pozwólmy sobie, by za cudze pójść w ogień – słyszymy.

W drugiej zwrotce poruszony jest problem w postaci coraz większej ilości imigrantów, w tym ukraińskich, posługujących się zbrodniczymi symbolami.

– Czyńmy swą powinność, kończy się polska gościnność jak ktoś pluje w twarz Polski synom wymachując flagą czartowską, baderowską. Z drugiej strony ciągnąć socjal, „dzień dobry Polsko”. Dla takich do widzenia, czy do pobaczenja. Nie da takich męt, polska ziemia – słyszymy w II zwrotce.

– Wypad z państwa, wrogom deportacja. Nie ma co narażać dla was nasze miasta, nasze wioski. Z historii wyciągnijmy wnioski i pomyślmy o Polakach – podkreśla autor.

Pod koniec występuje znowu Grzegorz Braun, podając znane hasła.

– Tu jest Polska i niech tak zostanie. Tu jest Polska, przede wszystkim dla Polaków. Nie Polin, nie Ukropolin, nie Republika Sowiecka czy Eurosowiecka. Nie stan czy Bantustan anglosaski. Tu jest Polska i niech tak zostanie – mówi Braun.

– Stop banderyzacji polskiej racji stanu. Stop wpychaniu Polski w wojnę. Nie dajmy się posłać na cudzą wojnę. Nie dajmy się posadzić na lewe sanki – słyszymy.