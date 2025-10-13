W listopadzie wielkie protesty na Śląsku. Związkowcy powołali komitet

„W pierwszym tygodniu listopada związkowcy zorganizują akcję protestacyjną na Śląsku” – przekazali przedstawiciele największych central związkowych w regionie po spotkaniu, cytowani przez rmf24.pl. Związkowcy będą protestowali pod hasłem obrony przemysłu i miejsc pracy na Śląsku i w Zagłębiu.
RMF FM podało, że „na razie związkowcy nie zdradzili szczegółów swoich działań”. Nie ma oficjalnie znanej daty ani miejsca czy też miejsc protestów.
„Wiadomo już jednak na pewno, że związki, które do tej pory organizowały różne manifestacje górnicze czy hutnicze osobno, teraz będą działać razem” – czytamy.
Reaktywowano Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS). Wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Piotr Nowak przekazał na konferencji prasowej w poniedziałek, że powodem decyzji o wznowieniu MKPS jest sytuacja przemysłu w regionie. Dodał, że ostatnie rozmowy z przedstawicielami rządu, m.in. na temat osłon socjalnych, rozwiązań dla hutnictwa czy miejsc pracy nie przyniosły żadnych efektów.
Związkowcy czują się zignorowani przez rząd.
– W pierwszym tygodniu listopada odbędzie się manifestacja tutaj, na Śląsku – zapowiedział wiceprzewodniczący związku.
– Okazało się, że dialog nie istnieje, jest niemodny, rząd w ogóle nie zwraca uwagi, kiedy są pokojowe demonstracje […]. Będziemy wspólnie protestować, bo pojedyncze protesty nie robią żadnego wrażenia na rządzących, stąd reaktywacja, wznowienie MKPS – mówił z kolei szef OPZZ w regionie Wacław Czerkawski.
– Podejmiemy działania, które zmuszą rząd do konkretnych rozmów i konkretnych decyzji – dodał Czerkawski.
MKPS powstało w październiku 2012 roku. Utworzyli go związkowcy z największych central w regionie: NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i WZZ Sierpień 80. Pod koniec 2012 roku do MKPS dołączył Związek Zawodowy Kontra.
Na przełomie 2012/2013 roku MKPS organizował referenda strajkowe. W marcu 2013 roku w regionie przeprowadzono strajk generalny. Wzięło w nim udział 85 tys. pracowników z około 400 miejsc pracy.
MKPS wznawiano w styczniu 2015 i we wrześniu 2020 roku. Wówczas rząd podejmował decyzje, które – według związkowców – uderzały w przemysł i w miejsca pracy w regionie.