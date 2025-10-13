WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaEksplozja w porcie w Kołobrzegu. Jacht wyleciał w powietrze
WiadomościPolska

Eksplozja w porcie w Kołobrzegu. Jacht wyleciał w powietrze [VIDEO]

-

Autor: KM
Służby na miejscu eksplozji w porcie w Kołobrzegu.
NCZAS.INFO | Służby na miejscu eksplozji w porcie w Kołobrzegu. / Fot. screen z nagrania
- Reklama -

Do dramatycznego wypadku doszło w Marinie Solnej w Kołobrzegu. Na pokładzie jednego z jachtów eksplodowała butla z gazem. Ciężko ranny został 74-letni właściciel jachtu.

Do wybuchu doszło w niedzielę około godziny 18:00, prawdopodobnie gdy senior przygotowywał posiłek. Mężczyzna z rozległymi poparzeniami i otwartym złamaniem nogi został przetransportowany do szpitala w Kołobrzegu.

- Reklama -Precz z zielonym (nie)ładem

Siła eksplozji była ogromna. „Huk był potężny, a jacht podrzuciło w górę na jakieś dwa metry” – relacjonował jeden ze świadków. Wybuch zniszczył sterówkę jednostki i uszkodził trzy inne jachty zacumowane w pobliżu, w których wyleciały szyby. Na kilkadziesiąt metrów wokół porozrzucane były odłamki.

Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe. Jak potwierdził rzecznik straży, przyczyną zdarzenia był wybuch butli z gazem. Obecnie policja pod nadzorem prokuratury bada, czy doszło do awarii instalacji, czy też przyczyną tragedii był błąd człowieka.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Poprzedni artykuł
Wypadek znanego sędziego. Prowadził po alkoholu? Jest oświadczenie
Następny artykuł
Hamas przekazał pierwszych siedmiu izraelskich zakładników Czerwonemu Krzyżowi

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU