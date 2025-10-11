WIDEO
Konfederacja strollowała manifestację Prawa i Sprawiedliwości [FOTO]

-

Autor: AW
NCZAS.INFO | Konfederacja strollowała antyimigrancką manifestację PiS. Foto: X/Konfederacja
NCZAS.INFO | Konfederacja strollowała antyimigrancką manifestację PiS. Foto: X/Konfederacja
W sobotę 11 października na Placu Zamkowym w Warszawie zebrali się uczestnicy zorganizowanego przez Prawo i Sprawiedliwość wiecu przeciwko paktowi imigracyjnemu UE i umowie z Mercosurem. Najśmieszniejsze jest to, że to za rządów PiS ściągnięto do Polski najwięcej imigrantów. Celnie wytknęła im to Konfederacja.

PiS słynie z tego, że co innego mówi w opozycji, a co innego robi jako rząd. Lista jest długa – są przeciwko Zielonemu Ładowi UE, którego nie zawetowali kiedy mogli; są za wolnością słowa – a kiedy radzili blokowali prawicowe portale, w tym nczas.com; są za reperacjami od Niemiec – a nie odważyli się podjąć tematu w rozmowach z Berlinem przez osiem lat rządów; mówią, że wstają z kolan – a w ekspresowym tempie potrafili zmienić ustawę o IPN żeby przypodobać się Żydom. W tym ostatnim są najbardziej konsekwencji – wciąż wiernie stoją po stronie Izraela.

Podobnie z imigrantami – teraz krzyczą, że są przeciwko unijnemu paktowi imigracyjnemu, ale za ich rządów ściągnięto do Polski największą w historii liczbę imigrantów. Na sobotniej manifestacji strollowała ich Konfederacja.

Konfederaci na miejscu PiSowskiego wiecu wywiesili wielki transparent z napisem: „Rząd PiS wydał 366 tysięcy wiz dla imigrantów z Afryki i Azji.”

Na manifestacji zorganizowanej przez PiS wielkich tłumów nie było. Przytłaczająca większość to były osoby w wieku emerytalnym. Widać, że przyszłość raczej do PiS nie należy. I bardzo dobrze. Jeśli PiS i PO razem znikną ze sceny politycznej, to mamy szansę na jakąś zmianę w dobrym kierunku.

Adwokat od „trumny na kółkach” skazany. I to nie za wypadek!
Kurierzy imigrantów zatrzymani w Wielkopolsce. Gruzini szmuglowali Afgańczyków

