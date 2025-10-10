Ostrzegła przed lekarzem-aborterem, została skazana. Jest apel do prezydenta Nawrockiego

- Reklama -

Weronika Krawczyk została skazana za to, że miała odwagę ostrzec inne kobiety przed lekarzem namawiającym do aborcji, czyli zabicia dziecka nienarodzonego. Jest apel do prezydenta Karola Nawrockiego o ułaskawienie.

Sprawa ma swój początek w 2016 roku. Według relacji Weroniki Krawczyk, lekarz Piotr A. poinformował ją, że jej dziecko urodzi się chore i nalegał na przeprowadzenie aborcji. Kobieta odmówiła, a jej syn przyszedł na świat zdrowy. Jak podkreśla fundacja, lekarz ten był już w przeszłości karany za nielegalne przerywanie ciąży.

- Reklama -

Sześć lat później, w 2022 roku, kobieta opisała swoją historię na forum internetowym, ostrzegając inne pacjentki. W odpowiedzi medyk złożył przeciwko niej pozew o zniesławienie. Sąd uznał winę Krawczyk i skazał ją na trzy miesiące prac społecznych. Nakazał jej również opublikowanie przeprosin i pokrycie kosztów sądowych.

Teraz Weronika Krawczyk walczy o ułaskawienie u prezydenta Karola Nawrockiego. Wspierająca ją Fundacja Życie i Rodzina zorganizowała petycję, w której określa wyrok jako „rażąco niesprawiedliwy”.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

W swoim apelu organizacja powołuje się na przykłady ze Stanów Zjednoczonych, gdzie prezydent Donald Trump ułaskawiał osoby skazane za działania w obronie życia. Zdaniem fundacji Polka, która uratowała życie dziecka i ostrzegała inne matki, również zasługuje na podobny gest.

Pełna treść petycji:

Szanowny Panie Prezydencie! Apeluję o skorzystanie przez Pana z prawa łaski wobec Weroniki, mamy skazanej za ostrzeganie innych kobiet przed lekarzem-aborterem. Weronika Krawczyk nie pozwoliła lekarzowi zabić swojego syna i została skazana za ostrzeganie innych kobiet przed ginekologiem-aborterem Piotrem A. Sędzia Wojciech Jankowski ze Starogardu Gdańskiego skazał kobietę na 4 miesiące prac społecznych, zwrot kosztów w wysokości 1812 złotych dla abortera i nakazał jej zamieścić w mediach przeprosiny. Decyzją sędziego Mariusza Kaźmierczaka wyrok został podtrzymany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku i jest teraz prawomocny. Wymiar prac społecznych został jedynie zmniejszony do 3 miesięcy. Pozostałe decyzje pozostały w mocy bez zmian. W 2016 r. Pani Weronika usłyszała, że jej synek będzie miał Zespół Downa. Piotr A. namawiał Weronikę do zabicia dziecka, jednak ona stanowczo odmówiła. Chłopiec urodził się zdrowy. Niestety stres, jaki spowodował lekarz, wpłynął negatywnie zarówno na maleństwo jak i mamę, a konsekwencje trwają u dziecka do dziś. W 2022 roku Weronika w odpowiedzi na zapytanie jednej z kobiet na forum internetowym o opinię na temat Piotra A. opowiedziała o swoim doświadczeniu i odradziła tego lekarza do prowadzenia ciąży. Wtedy A. oskarżył ją o zniesławienie. Będąc w 9. miesiącu ciąży z kolejnym dzieckiem otrzymała wezwanie na policję, gdzie była poddana procedurze pobrania materiału biologicznego, choć do spraw o zniesławienie nie jest to w ogóle konieczne. Sprawa toczyła się przez ponad trzy lata. Pomoc w procesie zapewniła Weronice Fundacja Życie i Rodzina. W trakcie procesu Fundacja dotarła do informacji, z których wynika, że mężczyzna o takim samym imieniu i pierwszej literze nazwiska, co ginekolog oskarżający Weronikę, był w przeszłości skazany za przeprowadzanie licznych nielegalnych aborcji. Co więcej, był w podobnym wieku (miał wtedy 37 lat) i prowadził gabinet w Gdańsku w tym samym miejscu, co oskarżyciel Weroniki – przy ul. Przemyskiej. Piotr A. został skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. Jednak sąd nie odebrał mu wówczas prawa wykonywania zawodu, więc mógł dalej pracować jako ginekolog. Tymczasem 10 lutego 2025 sędzia Wojciech Jankowski wydał skandaliczny wyrok. Skazał matkę, która ostrzegała przed aborterem, na 4 miesiące prac społecznych, zamieszczenie przeprosin w mediach oraz pokrycie kosztów finansowych procesu. Decyzja została podtrzymana przez Sąd Okręgowy. Wyrok jest rażąco niesprawiedliwy. To Weronika oraz jej dziecko są ofiarami zaistniałej sytuacji. Tymczasem sąd nakazał ofierze przepraszać sprawcę. W USA Prezydent Donald Trump zaraz po objęciu urzędu ułaskawił 23 osoby skazane za obronę życia. Wnoszę, aby – wzorem amerykańskiego Prezydenta – Pan Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Weronikę. Poprzez ostrzeganie przed aborterem uratowała ona wiele dzieci. Z poważaniem,