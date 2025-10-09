Zapraszamy na Targi Wartościowej Książki na Zjeździe Tysiąclecia. Na miejscu będzie Grzegorz Braun!

Zainteresowanie Zjazdem Tysiąclecia przekroczyło najśmielsze oczekiwania organizatorów, o czym świadczy fakt, że w poniedziałek, 6 października, wieczorem wyprzedały się ostatnie bilety na koncert. Jednak nie wszystko stracone. Gospodarze wydarzenia postanowili wyjść naprzeciw rosnącym oczekiwaniom i przygotować niespodziankę dla wszystkich osób, które mimo wszystko chciałyby uczcić wspólnie 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego.

Każdy, kto wpłacił – lub dopiero ma taki zamiar – co najmniej 100 zł na organizację wydarzenia na oficjalnej Zrzutce, otrzyma BILET WSTĘPU na Targi Wartościowej Książki, które odbędą się w sobotę 18 października w ramach Zjazdu Tysiąclecia w Skaryszewie (ul. Piaseckiego 11). Wejściówka uprawnia do udziału w części targowej imprezy (spotkania z autorami, panele dyskusyjne, poczęstunek), jednak nie obejmuje Koncertu Tysiąclecia oraz Wielkiej Debaty Historycznej (miejsca siedzące zostały wyprzedane). Uczestnicy będą mogli obejrzeć wszystkie te wydarzenia na wielkim ekranie eventowym. Nasz cel to 1000 osób na 1000-lecie Królestwa Polskiego. Wierzymy, że z Państwa wsparciem jesteśmy w stanie go osiągnąć.