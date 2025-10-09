WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaGŁÓWNY"Albo ogłaszamy bankructwo, albo likwidujmy programy socjalne". Mocne wystąpienie Mentzena w Sejmie...
GŁÓWNYOpinieWiadomościPolityka

„Albo ogłaszamy bankructwo, albo likwidujmy programy socjalne”. Mocne wystąpienie Mentzena w Sejmie [VIDEO]

-

Autor: KM
Sławomir Mentzen w Sejmie.
NCZAS.INFO | Sławomir Mentzen na mównicy sejmowej. / Fot. Konfederacja/mat. pras.
- Reklama -

Ten ukryty dług, te fałszywe statystyki to jest dzieło trzech ludzi: Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego oraz Mateusza Morawieckiego – stwierdził z mównicy sejmowej Sławomir Mentzen, nazywając projekt budżetu państwa „katastrofą”. Lider Konfederacji oskarżył liderów PiS i obecnej koalicji o świadome fałszowanie danych finansowych poprzez wyprowadzanie setek miliardów złotych do funduszy pozabudżetowych.

Przedstawiony nam projekt budżetu przedstawia w praktyce najwyższy deficyt w naszej historii. Najwyższy w historii poziom naszego zadłużenia – stwierdził Mentzen.

- Reklama -Precz z zielonym (nie)ładem

Podkreślił, że sytuacja Polski jest alarmująca na tle Europy, wskazując na „drugi najwyższy deficyt w całej Unii Europejskiej” i „najwyższy w całej Unii Europejskiej przyrost długu”. Szczególnie niepokojący, zdaniem polityka, jest fakt, że do tak złego stanu finansów dochodzi w okresie dobrej koniunktury gospodarczej.

Wy drastycznie zwiększacie zadłużenie w dobrej sytuacji gospodarczej. No to pojawia się pytanie, a co się wydarzy, jeżeli przyjdzie recesja? – pytał retorycznie.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Jeden z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość zarzucił fałszowanie danych budżetowych. Dodał, że świadomie unika się podawania konkretnych liczb, ponieważ „żadna z nich nie jest prawdziwa”. Mechanizm ten ma polegać na wyprowadzaniu ogromnych kwot do funduszy pozabudżetowych.

Ten ukryty budżet to jest wasze wspólne dzieło – zwrócił się do posłów PiS i koalicji rządzącej. Wskazał przy tym na genezę problemu, sięgającą pierwszych rządów Donalda Tuska, a następnie eskalację za czasów Prawa i Sprawiedliwości. – Ten ukryty dług, te fałszywe statystyki to jest dzieło trzech ludzi: Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego oraz Mateusza Morawieckiego. To są ojcowie naszego ukrytego długu – grzmiał z mównicy.

Wydatki na zbrojenia odpowiadają za zadłużenie? Mentzen pokazuje inne wyliczenia

Mentzen stanowczo odrzucił argument, jakoby za rosnące zadłużenie odpowiadały zwiększone wydatki na zbrojenia. – To jest oczywiście nieprawda – skwitował. Przedstawił własne wyliczenia, zgodnie z którymi od wybuchu wojny w 2022 roku wzrost wydatków na transfery socjalne był dwukrotnie wyższy niż na obronność. – To była wasza odpowiedź na agresję rosyjską. Zwiększmy socjal – ironizował.

Za główną przyczynę „katastrofalnej sytuacji budżetowej” uznał programy takie jak 800+, 13. i 14. emerytura, które kosztowały już blisko pół biliona złotych. – Wydaliście [te pieniądze] po to, żeby kupić sobie głosy w trakcie wyborów – ocenił. Podkreślił, że Polska na transfery socjalne wydaje 18% PKB, czyli więcej niż zamożne państwa opiekuńcze, takie jak Niemcy (16%) czy Szwecja (11%).

Mentzen skrytykował również brak jakiegokolwiek planu na ustabilizowanie finansów publicznych. Nawiązał do rządowych prognoz, przewidujących wzrost długu do 75% PKB w 2029 roku. – Zaplanowaliście sobie, że będzie rosło w nieskończoność. Przecież to jest efekt kuli śnieżnej – ostrzegał, tłumacząc, że im wyższe zadłużenie, tym wyższe koszty jego obsługi i niższy wzrost gospodarczy.

Mentzen wezwał do odrzucenia ustawy budżetowej w całości. Wskazał, że z pięciu głównych kategorii wydatków – emerytur, ochrony zdrowia, zbrojeń, odsetek od długu i programów socjalnych – z któregoś trzeba zrezygnować. Pierwsze trzy odrzucił.

Albo ogłaszamy bankructwo i przestajemy płacić odsetki, albo likwidujemy wreszcie te programy socjalne. Innej możliwości nie ma – zakończył swoje wystąpienie.

Poprzedni artykuł
Głosowanie nad ustawą budżetową. Wnioski Konfederacji i PiS przepadły
Następny artykuł
Futbol przegra z ramadanem. Opóźnione mistrzostwa świata w piłce nożnej?

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU