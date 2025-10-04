Opozycja wygrywa wybory u naszych sąsiadów. Partia popierana przez KORWiN wejdzie do rządu? Komuniści nie przekroczą progu wyborczego

- Reklama -

Prognozy i częściowe wyniki wyborów parlamentarnych w Czechach wskazują na zwycięstwo ruchu ANO b. premiera Andreja Babisza z poparciem prawie 35,67 proc. głosów. Koalicja SPOLU kierowana przez obecnego premiera Petra Fialę ma ponad 22,49 proc. Frekwencja wyniosła 68 proc.

Częściowe wyniki po przeliczeniu kart do głosowania z ponad 92 proc. obwodów, uzupełnione o prognozę agencji sondażowej STEM/MARK, wskazują, że do Izby Poselskiej nie dostanie się skrajnie lewicowa koalicja Staczilo!, którą utworzyli komuniści i zaprosili do współpracy socjaldemokratów. Od pokonania pięcioprocentowego progu wyborczego dzieli ich niespełna pół punktu procentowego.

Ruch STAN, którym kieruje obecny minister spraw wewnętrznych Vit Rakuszan, zebrał 10,98 proc. głosów. Przekroczenie granicy 10 proc. ma znaczenie dla Rakuszana, który zapowiedział, że w przeciwnym razie ustąpi z funkcji lidera. Dobry wynik odnotowała partia Piratów, która przed rokiem opuściła gabinet Fiali. Zgromadzili 8,52 proc. i wyprzedzili antyunijną i antynatowską partię Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD). SPD zgromadziła 7,96 proc.

Według prognoz do parlamentu wejdzie także nowe prawicowe ugrupowanie Zmotoryzowani. Na ogólnokrajowej scenie politycznej partia pojawiła się przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i ma jednego europosła, który należy do tej samej frakcji co ruch Babisza.

Jeśli chodzi o miejsca w parlamencie, poparcie dla ANO po przeliczeniu głosów z ponad 90 proc. obwodów przekłada się na 85 mandatów. Zmotoryzowani, naturalny partner dla ANO, miałoby 13 posłów. Do utworzenia rządu potrzeba 101 mandatów. ANO, Zmotoryzowani z SPD najprawdopodobniej nie będą mieli większości konstytucyjnej.

Za organizację wszelkich wyborów w Czechach odpowiada ministerstwo spraw wewnętrznych, w którym jest specjalna komórka zajmująca się tylko tą sprawą. Od lat liczeniem głosów zajmuje się Czeski Urząd Statystyczny. Do niego trafiają protokoły z prawie 14,5 tys. obwodów do głosowania. Głosy liczone są szybko, a wyniki podawane w czasie rzeczywistym. W poniedziałek zostaną ogłoszone oficjalnie, a wyborcy i partie polityczne mogą składać ewentualne skargi do sądu.

Frekwencja wyniosła 68,73 proc. i była wyższa od tej przed czterema laty.