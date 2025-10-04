- Reklama -

Albania jako pierwszy kraj na świecie powołała ministra stworzonego przez sztuczną inteligencję. Wirtualna urzędniczka, Diella, przejmie kontrolę nad przetargami publicznymi. Premier Edi Rama zapowiada, że jej celem będzie całkowite wyeliminowanie korupcji w tym obszarze.

– Diella jest pierwszym członkiem rządu, który nie jest obecny fizycznie, lecz został stworzony wirtualnie przez sztuczną inteligencję – oświadczył Rama zgromadzonym członkom partii.

Głównym zadaniem Dielli będzie nadzór nad systemem zamówień publicznych. Premier zapowiedział, że proces ten będzie wdrażany „krok po kroku”, ale jego ostatecznym celem jest Albania jako kraj, w którym przetargi publiczne są „w 100 procentach nieprzekupne”.

Jak podkreślił, decyzje przetargowe zostaną „wyjęte z ministerstw” i przekazane w ręce algorytmu, który ma być „sługą zamówień publicznych”. – To nie science fiction, ale obowiązek Dielli – podsumował premier.

Diella, której imię po albańsku oznacza „słońce”, nie jest postacią zupełnie nową dla obywateli. Jest już wirtualnym awatarem i siłą napędową platformy e-Albania, która umożliwia cyfrowy dostęp do niemal wszystkich usług rządowych. Przedstawiana jako młoda kobieta w tradycyjnym albańskim stroju, ma teraz zyskać realną władzę. Oprócz oceny przetargów otrzyma prawo do „zatrudniania talentów z całego świata”, przełamując „strach przed uprzedzeniami i sztywnością administracji”.