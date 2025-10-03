Sochaczew. Pijany Ukrainiec pogryzł radiowóz

- Reklama -

Ukrainiec w Sochaczewie najpierw pokłócił się ze swoimi pobratymcami, a następnie zaatakował radiowóz jak zwierzę. I to dosłownie – odgryzł część uszczelki.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 28 września. Wieczorem do sochaczewskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o pijanym i agresywnym Ukraińcu. Kierował on groźby wobec dwóch innych Ukraińców.

„Na miejsce natychmiast skierowano patrol funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Teresinie” – czytamy w komunikacie policji.

28-letni Ukrainiec nie uspokoił się mimo przeprowadzenia do radiowozu.

„Nie chciał się uspokoić i dopuścił się dość nietypowego uszkodzenia mienia. Mężczyzna wyładował swoją złość na drzwiach pojazdu służbowego chwytając zębami za uszczelkę i odgryzając jej fragment. Dodatkowo została uszkodzona powłoka lakiernicza. Policyjne radiowozy służą w różnych warunkach i 'widziały’ naprawdę wiele. Mają za sobą setki interwencji, również tych trudnych oraz transport różnych osób. Gryzienie to jednak coś, z czym spotkały się po raz pierwszy” – przyznaje policja.

Ukraińca osadzono w areszcie. Na Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie usłyszał łącznie trzy zarzuty. Chodzi o kierowanie gróźb karalnych i uszkodzenie mienia.

„Z związku z tym, że mężczyzna już wcześniej wchodził w konflikt z prawem na terenie Polski, Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie skierował do Straży Granicznej wniosek o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do swojego kraju” – poinformowała policja.

We wtorek, 30 września Ukraińca doprowadzono do placówki Straży Granicznej. Tego samego dnia przekazano go ukraińskim służbom granicznym.