WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaRafał Z. skazany na 12 lat więzienia. Wyrok jest nieprawomocny
WiadomościPolska

Rafał Z. skazany na 12 lat więzienia. Wyrok jest nieprawomocny

-

Autor: AW
Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: pixabay
Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: pixabay
- Reklama -

Na 12 lat więzienia został skazany 44-letni Rafał Z. za zabójstwo żony w Jagatowie w woj. pomorskim. Wyrok jest nieprawomocny.

Sąd Okręgowy w Gdańsku aktualnie uzasadnia wyrok. Zdaniem prokuratury mężczyzna działał w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia. Oskarżony spowodował u swojej żony rozległe obrażenia głowy, szyi, klatki piersiowej i ramion. Kobieta wykrwawiła się.

W środę Sąd Okręgowy w Gdańsku odczytał wyrok w tej sprawie. Rafał Z. został skazany na 12 lat więzienia.

40-letnia kobieta została zabita 14 kwietnia 2024 r. przed domem w Jagatowie w gminie Pruszcz Gdański. Od tego dnia jej mąż Rafał Z. był poszukiwany przez służby. Do jego zatrzymania doszło trzy dni później.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Przed rozpoczęciem procesu śledczy ujawnili, że zamordowana kobieta chciała odejść od oskarżonego i to było prawdopodobnym motywem zbrodni. W trakcie przesłuchania po zatrzymaniu Rafał Z. przyznał się do zabójstwa i złożył wyjaśnienia.

Źródło:PAP
Poprzedni artykuł
Jest wyrok TK. Ustawa o tzw. mowie nienawiści niezgodna z konstytucją. „Ustawodawca pomija wolność słowa”
Następny artykuł
Areszt dla Ukraińca podejrzanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU