Rafał Z. skazany na 12 lat więzienia. Wyrok jest nieprawomocny

Na 12 lat więzienia został skazany 44-letni Rafał Z. za zabójstwo żony w Jagatowie w woj. pomorskim. Wyrok jest nieprawomocny.
Sąd Okręgowy w Gdańsku aktualnie uzasadnia wyrok. Zdaniem prokuratury mężczyzna działał w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia. Oskarżony spowodował u swojej żony rozległe obrażenia głowy, szyi, klatki piersiowej i ramion. Kobieta wykrwawiła się.
W środę Sąd Okręgowy w Gdańsku odczytał wyrok w tej sprawie. Rafał Z. został skazany na 12 lat więzienia.
40-letnia kobieta została zabita 14 kwietnia 2024 r. przed domem w Jagatowie w gminie Pruszcz Gdański. Od tego dnia jej mąż Rafał Z. był poszukiwany przez służby. Do jego zatrzymania doszło trzy dni później.
Przed rozpoczęciem procesu śledczy ujawnili, że zamordowana kobieta chciała odejść od oskarżonego i to było prawdopodobnym motywem zbrodni. W trakcie przesłuchania po zatrzymaniu Rafał Z. przyznał się do zabójstwa i złożył wyjaśnienia.