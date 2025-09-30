To oni dbają o wizerunek Izraela. Influencerzy na żydowskim pasku posłani przez Netanjahu [FOTO+VIDEO]

- Reklama -

„Premier Izraela Benjamin Netanjahu spotkał się w zeszłym tygodniu z amerykańskimi influencerami, aby wezwać ich do wykorzystania swoich wpływów w mediach społecznościowych do promowania tematów, które przedstawiają jego kraj w pozytywnym świetle” – poinformował portal lifesitenews.com.

Benjamin Netanjahu spotkał się w konsulacie w Nowym Jorku z kilkoma celebrytami. Zbrodniarz wprost powiedział, że „musimy zabezpieczyć tę część bazy naszego poparcia w Stanach Zjednoczonych, która jest systematycznie podważana”.

– Myślę, że powinniście również porozmawiać z naszymi influencerami, jeśli macie taką możliwość – mówił do influencerów.

Redakcja podkreśliła, że uczestnikami spotkania były głównie kobiety.

I had the honor of asking Bibi Netanyahu about Charlie Kirk’s assassination & the potential loss of evangelical support for the state of Israel. pic.twitter.com/XP2faZQa0N — Debra Lea (@thedebralea) September 26, 2025

Influencerka Debra Lee udostępniła nagranie ze spotkania. Zapytała Netanjahu o poparcie ewangelików dla Izraela po zabójstwie Charliego Kirka. Netanjahu odpowiedział, wspominając o „przebudzonej prawicy” i potrzebie „odwetu”, aby zapewnić poparcie młodych Amerykanów dla syjonizmu.

– Broń zmienia się z czasem… musimy walczyć bronią, która sprawdza się na polu bitwy, na którym walczymy, a najważniejsze z nich są media społecznościowe – mówił Netanjahu.

LSN zwraca uwagę, że spotkanie odbyło się, gdy stosunek Amerykanów w wieku 30 lat i młodszych wobec Izraela jest na niskim poziomie. Przytoczono badanie Pew z 2022 roku, z którego wynika, że 55 proc. Amerykanów ma dobrą ocenę o Izraelu, ale tylko 41 proc. osób ze wspomnianej grupy wiekowej. Z kolei osoby od 65 roku życia w 69 proc. mają dobre zdanie na temat zbrodniczego państwa.

„The Hill” w 2023 roku opublikowało artykuł, w którym podano, że pokolenie Z „jest bardziej sceptyczne wobec Izraela niż starsi Amerykanie”.

„Na TikToku, gdzie połowa użytkowników ma mniej niż 30 lat, #freepalestine ma 31 miliardów postów w porównaniu do 590 milionów dla #standwithisrael – ponad 50 razy więcej” – napisano.

Netanjahu podczas spotkania w konsulacie mówił o TikToku i X. Pochwalił zatwierdzenie wymuszonej sprzedaży TikToka, gdyż dzięki temu firma Oracle – firma technologiczna należąca do prożydowskiego miliardera Larry’ego Ellisona – mogła zakupić udział mniejszościowy.

„Zwolennicy wolności słowa postrzegają tę sprzedaż jako jawną próbę stłumienia krytyki Izraela na platformie” – podaje „Life Site News”.

– Musimy porozmawiać z Elonem. On nie jest wrogiem, on jest przyjacielem. Powinnaś z nim porozmawiać. Jeśli uda nam się osiągnąć te dwie rzeczy, możemy osiągnąć wiele, a mógłbym mówić o innych rzeczach, ale nie o to teraz chodzi. Musimy walczyć. Dać wskazówki narodowi żydowskiemu i naszym nieżydowskim przyjaciołom lub tym, którzy mogliby nimi zostać – kontynuował.

LSN podkreśla, że „choć większość influencerów, którzy spotkali się z Netanjahu, nie jest powszechnie znana, ich obecność w mediach społecznościowych ma znaczący wpływ”.

„Sama Lee ma nieco ponad 103 000 obserwujących na X i regularnie pojawiała się w Fox News. Wśród innych obecnych byli m.in. Emily Austin, Debra Lea Schwartzben, Shay Szabo, Lizzy Savetsky, Destiny Albritton, Emily Talento, Isaac Woodward i Luke W. Moon. Anonimowy użytkownik X, American Reform, zauważył, że Moon jest dyrektorem Philos Project, organizacji katolickiej promującej przesłania syjonistyczne” – podkreślono.