WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościBiznesPolska dwóch prędkości. Przepaść między regionami się pogłębia
WiadomościBiznesPolska

Polska dwóch prędkości. Przepaść między regionami się pogłębia

-

Autor: KM
Mazowsze, woj. mazowieckie.
Mazowsze - zdj. ilustracyjne. / Fot. PAP
- Reklama -

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego za 2023 rok wskazują na skalę regionalnych nierówności w Polsce. Zaledwie pięć województw wytwarza ponad połowę krajowego PKB, podczas gdy pięć najsłabszych regionów odpowiada za niespełna jedną ósmą polskiej gospodarki.

Region warszawski stołeczny, województwo śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie i małopolskie – te pięć województw skupia 56,4% całego produktu krajowego brutto. Dane znajdują odzwierciedlenie również na rynku pracy – regiony te zatrudniają 51,4% wszystkich pracujących w kraju.

Na czele stawki plasuje się region warszawski stołeczny, który jako jedyny może pochwalić się statusem europejskiej metropolii gospodarczej. Śląskie utrzymuje pozycję przemysłowego zaplecza, podczas gdy Wielkopolska i Dolny Śląsk potwierdzają swoją rolę jako prężne centra produkcyjno-usługowe. Małopolska domyka czołówkę, łącząc tradycyjne gałęzie przemysłu z nowoczesnymi usługami.

Druga Polska na gospodarczej mapie

Na przeciwległym biegunie znalazły się województwa opolskie, lubuskie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie. Łączny udział tych regionów w krajowym PKB wynosi zaledwie 11,1% – ponad pięciokrotnie mniej niż piątka liderów.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Dane GUS potwierdzają trend, który ekonomiści obserwują od lat – Polska dzieli się na regiony o różnej prędkości rozwoju. Koncentracja kapitału, talentów i inwestycji w kilku kluczowych województwach tworzy efekt kuli śnieżnej, który dodatkowo wzmacnia ich przewagę konkurencyjną.

Najzamożniejsze województwa dysponują lepszą infrastrukturą, wyższym poziomem wykształcenia mieszkańców i łatwiejszym dostępem do kapitału. To sprawia, że nowe inwestycje kierują się właśnie tam, gdzie już istnieje silne zaplecze gospodarcze.

Źródło:businessinsider.com.pl / nczas.info
Poprzedni artykuł
Nowa antysystemowa siła w Europie. Polityczna rewolucja nabiera rozpędu
Następny artykuł
Klęska Nowackiej! Nawet Trzaskowski wypisał swoje dziecko z edukacji zdrowotnej

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU