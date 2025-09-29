Polska dwóch prędkości. Przepaść między regionami się pogłębia

- Reklama -

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego za 2023 rok wskazują na skalę regionalnych nierówności w Polsce. Zaledwie pięć województw wytwarza ponad połowę krajowego PKB, podczas gdy pięć najsłabszych regionów odpowiada za niespełna jedną ósmą polskiej gospodarki.

Region warszawski stołeczny, województwo śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie i małopolskie – te pięć województw skupia 56,4% całego produktu krajowego brutto. Dane znajdują odzwierciedlenie również na rynku pracy – regiony te zatrudniają 51,4% wszystkich pracujących w kraju.

Na czele stawki plasuje się region warszawski stołeczny, który jako jedyny może pochwalić się statusem europejskiej metropolii gospodarczej. Śląskie utrzymuje pozycję przemysłowego zaplecza, podczas gdy Wielkopolska i Dolny Śląsk potwierdzają swoją rolę jako prężne centra produkcyjno-usługowe. Małopolska domyka czołówkę, łącząc tradycyjne gałęzie przemysłu z nowoczesnymi usługami.

Druga Polska na gospodarczej mapie

Na przeciwległym biegunie znalazły się województwa opolskie, lubuskie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie. Łączny udział tych regionów w krajowym PKB wynosi zaledwie 11,1% – ponad pięciokrotnie mniej niż piątka liderów.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Dane GUS potwierdzają trend, który ekonomiści obserwują od lat – Polska dzieli się na regiony o różnej prędkości rozwoju. Koncentracja kapitału, talentów i inwestycji w kilku kluczowych województwach tworzy efekt kuli śnieżnej, który dodatkowo wzmacnia ich przewagę konkurencyjną.

Najzamożniejsze województwa dysponują lepszą infrastrukturą, wyższym poziomem wykształcenia mieszkańców i łatwiejszym dostępem do kapitału. To sprawia, że nowe inwestycje kierują się właśnie tam, gdzie już istnieje silne zaplecze gospodarcze.