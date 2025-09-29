Braun zyskuje, lewica traci [SONDAŻ]

- Reklama -

W najnowszym sondażu wyborczym, zrealizowanym przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”, liderem jest Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego uzyskało 32,87 proc. poparcia, detronizując Koalicję Obywatelską (31,12%), która straciła prawie 1,5 pkt proc. w porównaniu z analogicznym badaniem z początku września.

Najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych, przeprowadzony pod koniec września 2025 r. przez Instytut Badań Pollster, pokazuje dynamiczne zmiany w preferencjach wyborców w porównaniu z badaniem z początku miesiąca. Prawo i Sprawiedliwość, które na początku września cieszyło się poparciem 31,63% wyborców, ale ustępowało Koalicji Obywatelskiej (32,60%), aktualnie wysuwa się na prowadzenie z wynikiem 32,87% (+1,24 pkt proc.).

KO tymczasem notuje spadek poparcia do 31,12% (-1,48 pkt proc.). Różnica między dwiema największymi partiami wynosi teraz zaledwie 1,75 pkt proc. Utrzymująca od dawna trzecie miejsce Konfederacja traci nieco impetu, spadając z 12,55% do 11,81% (-0,74 pkt proc.).

Bolesne straty notują ugrupowania lewicowe. Nowa Lewica traci 0,64 pkt proc., spadając z 7,32% do 6,68%.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z 5,11% poparcia skoczyła do 6,66% (+1,55 pkt proc.) osiągając miejsce piąte.

Partia Razem z 5,49% spada do 4,52% (-0,97 pkt proc.), straciła w ciągu miesiąca piąte miejsce w zestawieniu na rzecz ugrupowania Brauna.

Polska 2050 Szymona Hołowni zyskała 0,69 pkt proc. (z 3,45% do 4,14%). Polskie Stronnictwo Ludowe również notuje minimalny wzrost – z 1,48% do 1,60% (+0,12 pkt proc.), ale wciąż pozostaje na granicy politycznego niebytu.

Badanie zrealizowane zostało przez Instytut Badań Pollster 27-28.09.2025 roku metodą CAWI na próbie 1026 dorosłych Polaków.

źródło: se.pl