WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatStalin prosi o pomoc. Zamieszki na wiecu politycznym. Kilkadziesiąt osób nie żyje...
TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

Stalin prosi o pomoc. Zamieszki na wiecu politycznym. Kilkadziesiąt osób nie żyje [VIDEO]

-

Autor: DC
tamilnadu indie zamieszki policja
Zamieszki na wiecu politycznym w stanie Tamilnadu w Indiach / fot. X / Karthik K / Dr.Magizh (kolaż)
- Reklama -

„Co najmniej 31 osób zginęło, a 58 zostało hospitalizowanych w stanie Tamilnadu na południu Indii, gdy wybuchła panika podczas wiecu Vijaya, aktora i polityka, promującego jego tamilską partię Tamilaga Vettri Kazhagam” – poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na władze stanowe.

Tłum stratował ofiary podczas wiecu w mieście Karur, stolicy dystryktu o tej samej nazwie. Nie wiadomo na razie, co wywołało panikę.

Hindusi przedstawiają kilka teorii. Najpopularniejszą jest atak policji przeciwko uczestnikom wiecu.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Niektórzy też przedstawiają nagranie, na którym ktoś rzucił w przemawiającego polityka butem, co miało rozpocząć zamieszki.

Jeszcze inni twierdzą, że ludzie chcieli się po prostu zbliżyć do sceny, ponieważ wysiadło zasilanie i nagłośnienie.

Do Karur skierowano co najmniej 44 lekarzy z sąsiednich dystryktów Tiruchirappalli i Salem.

Premier stanu Tamilnadu MK Stalin poinformował w serwisie X, że zwrócił się o dodatkową pomoc do władz Tiruchirappalli.

Premier Indii Narendra Modi oświadczył, że incydent w Karur jest „głęboko zasmucający”.

Tamilaga Vettri Kazhagam to nowa regionalna, centrolewicowa partia, której założycielem jest były aktor Vijay (posługujący się wyłącznie imieniem). W październiku 2024 roku jej pierwszy wiec przyciągnął 800 tys. uczestników.

Źródło:PAP / X / nczas.info
Poprzedni artykuł
Tusk już dawno się tak nie wściekł. „To może być początek końca koalicji”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU