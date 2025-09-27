Stalin prosi o pomoc. Zamieszki na wiecu politycznym. Kilkadziesiąt osób nie żyje [VIDEO]

- Reklama -

„Co najmniej 31 osób zginęło, a 58 zostało hospitalizowanych w stanie Tamilnadu na południu Indii, gdy wybuchła panika podczas wiecu Vijaya, aktora i polityka, promującego jego tamilską partię Tamilaga Vettri Kazhagam” – poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na władze stanowe.

Tłum stratował ofiary podczas wiecu w mieście Karur, stolicy dystryktu o tej samej nazwie. Nie wiadomo na razie, co wywołało panikę.

Hindusi przedstawiają kilka teorii. Najpopularniejszą jest atak policji przeciwko uczestnikom wiecu.

Niektórzy też przedstawiają nagranie, na którym ktoś rzucił w przemawiającego polityka butem, co miało rozpocząć zamieszki.

Jeszcze inni twierdzą, że ludzie chcieli się po prostu zbliżyć do sceny, ponieważ wysiadło zasilanie i nagłośnienie.

“Power was cut, people couldn’t hear anything, so they moved forward hoping to listen that’s when chaos broke out. Even an ambulance witness confirms this. Why did the Govt fail to ensure basic safety at the event? #Karur pic.twitter.com/C0diNtFbvG — South Matters (@SouthMatters) September 27, 2025

Do Karur skierowano co najmniej 44 lekarzy z sąsiednich dystryktów Tiruchirappalli i Salem.

Premier stanu Tamilnadu MK Stalin poinformował w serwisie X, że zwrócił się o dodatkową pomoc do władz Tiruchirappalli.

Premier Indii Narendra Modi oświadczył, że incydent w Karur jest „głęboko zasmucający”.

Tamilaga Vettri Kazhagam to nowa regionalna, centrolewicowa partia, której założycielem jest były aktor Vijay (posługujący się wyłącznie imieniem). W październiku 2024 roku jej pierwszy wiec przyciągnął 800 tys. uczestników.