Trump pewny swego. „Myślę, że mamy porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy”

- Reklama -

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że myśli, iż porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy zostało uzgodnione lub jest bardzo blisko finalizacji. Zapowiedział, że porozumienie doprowadzi do zakończenia wojny i uwolnienia zakładników.

– Myślę, że mamy może porozumienie w sprawie Gazy, jesteśmy bardzo blisko porozumienia – powiedział Trump dziennikarzom przed wylotem na turniej golfowy Ryder Cup w stanie Nowy Jork. – Myślę, że to jest porozumienie, które przywróci zakładników, to będzie porozumienie, które zakończy wojnę (…) będziemy mieć pokój – dodał.

Trump nie podał szczegółów potencjalnej umowy, lecz stwierdził, że to będzie ósma wojna, którą zakończy.