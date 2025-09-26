Dramatyczna śmierć piłkarza. Nie przeżył uderzenia głową. „Wszyscy w Arsenalu jesteśmy głęboko zasmuceni”

Dramatyczne doniesienia z Anglii. Były piłkarz m.in. Arsenalu Londyn, 21- letni Billy Vigar, zmarł po incydencie, do którego doszło podczas meczu rozgrywanego w ubiegłą sobotę. Zawodnik przez kilka dni przebywał w szpitalu.
W ostatnim czasie Vigar występował w drużynie Chichester City. Jego zespół w zeszłą sobotę mierzył się z zespołem Wingate & Finchley w ramach rozgrywek siódmej ligi angielskiej.
Spotkanie przerwano jednak już po trzynastu minutach, w następstwie tragicznego wypadku, jakiemu uległ 21-letni napastnik. Jak podaje BBC, „uraz powstał w wyniku zderzenia z betonową ścianą, ale klub nie potwierdził tej informacji”. Zawodnik miał próbować zapobiec opuszczeniu boiska przez piłkę.
Na miejscu błyskawicznie pojawiła się karetka pogotowia, a także helipokter. Zawodnika przetransportowano do szpitala, a mecz przerwano. Vigar przez kilka dni był w stanie śpiączki farmakologicznej, ale ostatecznie nadeszły najgorsze możliwe wieści.
„Po poważnym urazie mózgu w zeszłą sobotę Billy Vigar został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. We wtorek konieczna była operacja, aby zwiększyć szanse na jego powrót do zdrowia. Chociaż zabieg pomógł, uraz okazał się zbyt silny i Billy zmarł w czwartek” – przekazała rodzina za pośrednictwem klubu Cichester City.
It is with great sadness that Chichester City Football Club has to confirm the passing of Billy Vigar. Below is a statement from his family.
We request that his family's privacy is respected at this most difficult time. 🤍🖤 pic.twitter.com/Pl49bHcnBg
— Chichester City FC (@ChiCityFC) September 25, 2025
Kondolencje w związku z wypadkiem złożył londyński klub Arsenal, w którego akademii występował Vigar. „Wszyscy w Arsenalu są zdruzgotani szokującą wiadomością o śmierci byłego wychowanka akademii. W tym trudnym czasie nasze myśli są z jego rodziną i bliskimi. Spoczywaj w pokoju, Billy” – przekazano w komunikacie.
Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that former academy graduate Billy Vigar has passed away.
All our thoughts are with his family and loved ones at this time.
Rest in peace, Billy ❤️
— Arsenal (@Arsenal) September 25, 2025