Dramatyczna śmierć piłkarza. Nie przeżył uderzenia głową. "Wszyscy w Arsenalu jesteśmy głęboko...
Wiadomości

Dramatyczna śmierć piłkarza. Nie przeżył uderzenia głową. „Wszyscy w Arsenalu jesteśmy głęboko zasmuceni”

-

Autor: RP
Billy Vigar
Billy Vigar. / foto: Instagram
Dramatyczne doniesienia z Anglii. Były piłkarz m.in. Arsenalu Londyn, 21- letni Billy Vigar, zmarł po incydencie, do którego doszło podczas meczu rozgrywanego w ubiegłą sobotę. Zawodnik przez kilka dni przebywał w szpitalu.

W ostatnim czasie Vigar występował w drużynie Chichester City. Jego zespół w zeszłą sobotę mierzył się z zespołem Wingate & Finchley w ramach rozgrywek siódmej ligi angielskiej.

Spotkanie przerwano jednak już po trzynastu minutach, w następstwie tragicznego wypadku, jakiemu uległ 21-letni napastnik. Jak podaje BBC, „uraz powstał w wyniku zderzenia z betonową ścianą, ale klub nie potwierdził tej informacji”. Zawodnik miał próbować zapobiec opuszczeniu boiska przez piłkę.

Na miejscu błyskawicznie pojawiła się karetka pogotowia, a także helipokter. Zawodnika przetransportowano do szpitala, a mecz przerwano. Vigar przez kilka dni był w stanie śpiączki farmakologicznej, ale ostatecznie nadeszły najgorsze możliwe wieści.

„Po poważnym urazie mózgu w zeszłą sobotę Billy Vigar został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. We wtorek konieczna była operacja, aby zwiększyć szanse na jego powrót do zdrowia. Chociaż zabieg pomógł, uraz okazał się zbyt silny i Billy zmarł w czwartek” – przekazała rodzina za pośrednictwem klubu Cichester City.

Kondolencje w związku z wypadkiem złożył londyński klub Arsenal, w którego akademii występował Vigar. „Wszyscy w Arsenalu są zdruzgotani szokującą wiadomością o śmierci byłego wychowanka akademii. W tym trudnym czasie nasze myśli są z jego rodziną i bliskimi. Spoczywaj w pokoju, Billy” – przekazano w komunikacie.

Źródło:Eurosport
