WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaPrzekop pod Polską. Bezprecedensowa próba ze strony nielegalnych imigrantów
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Przekop pod Polską. Bezprecedensowa próba ze strony nielegalnych imigrantów [VIDEO]

-

Autor: KM
Przekop, tunel, przejście graniczne.
Tędy, wykopanym tunelem, próbowali przedostać się do Polski nielegalni imigranci. / Fot. screen
- Reklama -

W rejonie działania Placówki SG w Narewce cudzoziemcy próbowali do Polski dostać się nielegalnie i niezauważenie poprzez podkop. Tunel swój początek miał po stronie białoruskiej. Dzięki barierze elektronicznej polskie służby na miejscu, gdzie cudzoziemcy próbowali przekroczyć granicę, były natychmiast.

Funkcjonariusze z Centrum Nadzoru Bariery Elektronicznej 19 września otrzymali alert o próbie nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

Imigranci nielegalnie granicę próbowali przekroczyć wykopanym pod ziemią tunelem, który swój początek miał po stronie białoruskiej przy ścianie lasu. Cudzoziemcy, podkopując się pod barierą fizyczną, myśleli, że będą niezauważeni.

Zareagowały jednak systemy. Centrum Nadzoru natychmiast poinformowano patrole w terenie, które zapobiegały próbie nielegalnego przekroczenia granicy przez czterech cudzoziemców. Nielegalni migranci wrócili na Białoruś.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Mimo że obszar przy granicy znajdujący się po stronie białoruskiej jest strefą dostępną tylko dla służb białoruskich, cały czas pojawiają się tam za ich zgodą migranci próbujący nielegalnie przedostać się do Polski.

Poprzedni artykuł
Ukraińskie auta zagrożeniem dla Polaków? Rząd „bohatersko rozwiąże” problem nowymi regulacjami
Następny artykuł
Tibilisi się nie poddaje. Nie dali się zastraszyć. Nie ugięli się pod żądaniami Brukseli

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU