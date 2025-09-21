Przekop pod Polską. Bezprecedensowa próba ze strony nielegalnych imigrantów [VIDEO]

- Reklama -

W rejonie działania Placówki SG w Narewce cudzoziemcy próbowali do Polski dostać się nielegalnie i niezauważenie poprzez podkop. Tunel swój początek miał po stronie białoruskiej. Dzięki barierze elektronicznej polskie służby na miejscu, gdzie cudzoziemcy próbowali przekroczyć granicę, były natychmiast.

Funkcjonariusze z Centrum Nadzoru Bariery Elektronicznej 19 września otrzymali alert o próbie nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

Imigranci nielegalnie granicę próbowali przekroczyć wykopanym pod ziemią tunelem, który swój początek miał po stronie białoruskiej przy ścianie lasu. Cudzoziemcy, podkopując się pod barierą fizyczną, myśleli, że będą niezauważeni.

Zareagowały jednak systemy. Centrum Nadzoru natychmiast poinformowano patrole w terenie, które zapobiegały próbie nielegalnego przekroczenia granicy przez czterech cudzoziemców. Nielegalni migranci wrócili na Białoruś.

Mimo że obszar przy granicy znajdujący się po stronie białoruskiej jest strefą dostępną tylko dla służb białoruskich, cały czas pojawiają się tam za ich zgodą migranci próbujący nielegalnie przedostać się do Polski.