Szokująca deklaracja. TA partia wprost wyraziła gotowość do uznania prawa szariatu za część systemu prawnego państwa [VIDEO]

W Zjednoczonym Królestwie w parlamencie po raz pierwszy wprost przyznano, ze prawo szariatu może być uznane przez brytyjski wymiar sprawiedliwości za część systemu prawnego państwa.

Adam Gwiazda poinformował, że „Brytyjska Partia Pracy po raz pierwszy wyraziła w brytyjskim parlamencie gotowość do uznania szariatu w ramach systemu prawnego Wielkiej Brytanii”.

„Odpowiadając na interpelację minister ds. Wymiaru Sprawiedliwości, Sarah Sackman, stwierdziła, że choć „szariat nie stanowi części ustawodawstwa Anglii ani Walii”, to jego funkcjonowanie można porównać do innych norm o charakterze religijnym, takich jak prawo żydowskie czy chrześcijańskie, a obywatele mogą dobrowolnie się im poddać. Taka tolerancja szariatu jest ważną brytyjską wartością” – relacjonował publicysta.

Do wpisu dołączył nagranie z brytyjskiego parlamentu.

Warto zaznaczyć, że szariat drastycznie różni się od innych praw religijnych, zarówno fałszywych jak i katolickich. Wiele religii wskazuje, że należy przestrzegać pewnych zasad moralnych i społecznych, by osiągnąć zbawienie czy też szczęście.

Prawo szariatu znacząco odbiega od tego, ponieważ ono wprost nakazuje ignorować wszelkie przepisy lokalne – niezależnie od tego, czy są godziwe czy nie – i stosować właśnie prawo szariatu. Te zaś nie zawiera ogólnych wskazań, lecz jest de facto niemal gotowym kodeksem karnym, z przewidzianymi sankcjami za odstępstwa od islamu.

Szariat zakłada też kary dla „niewiernych”, czyli osób niewyznających dominującej wersji islamu. Szczególnie mocno widać to w sunnizmie, którego przedstawicielami są Arabia Saudyjska czy było Państwo Islamskie. Odbieranie życia nawet za niewłaściwy – niekoniecznie wyzywający – ubiór to właściwie norma.

Z drugiej strony przedstawiciele tego samego państwa wprowadzają prawo, które zakazuje chrześcijanom nawet stać pod placówkami aborcyjnymi, bo podejrzewani są o modlitwy.

Wpis skomentował na Facebooku m.in. administrator profilu Konfederacja Memy Bez Cenzury. Jak ocenił, „może to i dobrze”.

„W końcu ktoś zrobi porządek z lewakami i z tymi ich fantasmagoriami xd Szkoda kobiet tylko. Dalej niech są takie lewicowe, wrażliwe na duperele. My faceci też nie będziemy mieć lekko” – napisał administrator KMBC.

„Odsunąć lewactwo od władzy, kultury. W Polsce jest jeszcze czas na normalność. W Anglii, Belgii, Holandii, Francji, Szwecji lub w Niemczech już nie” – podsumował.