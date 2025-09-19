WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatSzokująca deklaracja. TA partia wprost wyraziła gotowość do uznania prawa szariatu za...
TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

Szokująca deklaracja. TA partia wprost wyraziła gotowość do uznania prawa szariatu za część systemu prawnego państwa [VIDEO]

-

Autor: DC
parlament uk izba gmin
Brytyjski parlament / fot. X / Adam Gwiazda
- Reklama -

W Zjednoczonym Królestwie w parlamencie po raz pierwszy wprost przyznano, ze prawo szariatu może być uznane przez brytyjski wymiar sprawiedliwości za część systemu prawnego państwa. 

Adam Gwiazda poinformował, że „Brytyjska Partia Pracy po raz pierwszy wyraziła w brytyjskim parlamencie gotowość do uznania szariatu w ramach systemu prawnego Wielkiej Brytanii”.

„Odpowiadając na interpelację minister ds. Wymiaru Sprawiedliwości, Sarah Sackman, stwierdziła, że choć „szariat nie stanowi części ustawodawstwa Anglii ani Walii”, to jego funkcjonowanie można porównać do innych norm o charakterze religijnym, takich jak prawo żydowskie czy chrześcijańskie, a obywatele mogą dobrowolnie się im poddać. Taka tolerancja szariatu jest ważną brytyjską wartością” – relacjonował publicysta.

Do wpisu dołączył nagranie z brytyjskiego parlamentu.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Warto zaznaczyć, że szariat drastycznie różni się od innych praw religijnych, zarówno fałszywych jak i katolickich. Wiele religii wskazuje, że należy przestrzegać pewnych zasad moralnych i społecznych, by osiągnąć zbawienie czy też szczęście.

Prawo szariatu znacząco odbiega od tego, ponieważ ono wprost nakazuje ignorować wszelkie przepisy lokalne – niezależnie od tego, czy są godziwe czy nie – i stosować właśnie prawo szariatu. Te zaś nie zawiera ogólnych wskazań, lecz jest de facto niemal gotowym kodeksem karnym, z przewidzianymi sankcjami za odstępstwa od islamu.

Szariat zakłada też kary dla „niewiernych”, czyli osób niewyznających dominującej wersji islamu. Szczególnie mocno widać to w sunnizmie, którego przedstawicielami są Arabia Saudyjska czy było Państwo Islamskie. Odbieranie życia nawet za niewłaściwy – niekoniecznie wyzywający – ubiór to właściwie norma.

Z drugiej strony przedstawiciele tego samego państwa wprowadzają prawo, które zakazuje chrześcijanom nawet stać pod placówkami aborcyjnymi, bo podejrzewani są o modlitwy.

Wpis skomentował na Facebooku m.in. administrator profilu Konfederacja Memy Bez Cenzury. Jak ocenił, „może to i dobrze”.

„W końcu ktoś zrobi porządek z lewakami i z tymi ich fantasmagoriami xd Szkoda kobiet tylko. Dalej niech są takie lewicowe, wrażliwe na duperele. My faceci też nie będziemy mieć lekko” – napisał administrator KMBC.

„Odsunąć lewactwo od władzy, kultury. W Polsce jest jeszcze czas na normalność. W Anglii, Belgii, Holandii, Francji, Szwecji lub w Niemczech już nie” – podsumował.

Źródło:X / nczas.info
Poprzedni artykuł
Korwin-Mikke zawiadamia prokuraturę ws. Sikorskiego. Braun: Zełeński, w odróżnieniu od Hitlera, nie sprowadza… [VIDEO]
Następny artykuł
Dezinformacja PAP i korespondenta RMF FM. Wymyślili wypowiedzi Trumpa. „Kolejna kompromitacja polskich władz” [VIDEO]

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU