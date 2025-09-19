WIDEO
Szok we Francji. Policjanci zlinczowani przez „młodzież przedmieść” [VIDEO]

Autor: BD
Policjanci na ulicach Paryża. Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: PAP/EPA
Niechęć do policji we Francji jest symptomem ogólnego kryzysu społecznego, politycznego, ale przede wszystkim sygnałem odrzucenia Republiki na coraz większych obszarach praktycznych „stref bezprawia”.

W Reims sześciu policjantów zostało „zlinczowanych” przez kilkanaście młodych osób. Dwóch podejrzanych, w wieku 26 i 27 lat, pochodzi z Majotty. Policjanci byli po służbie i jechali na przyjęcie. Zostali rozpoznani przez „młodzież przedmieść” i brutalnie pobici.

15 września, dwa dni po brutalnym ataku, prokurator z Reims powiedział, że mamy do czynienia z „falą przemocy” i mówił o „zaplanowanym pobiciu”. Prokurator stwierdził, że policjanci odnieśli poważne obrażenia i otrzymali zwolnienia lekarskie od czterech do 28 dni.

Jeden z dwóch podejrzanych, po postawieniu zarzutów, został już… zwolniony z aresztu, chociaż prokurator oskarżył ich o „napaść z użyciem przemocy na osobę sprawującą władzę” w warunkach recydywy i wnioskował o wydanie nakazu tymczasowego aresztowania. Napastnikom grozi w teorii do 20 lat więzienia.

Policyjny związek zawodowy Unité opisuje miejsce ataku jako „strefę bezprawia ”, w której każda noc jest „krwawa”. „Atak na policjanta to atak na całą Republikę ” – napisali związkowcy w komunikacie opublikowanym na X. Związek Alliance Police Nationale domaga się z kolei „przykładowego i szybkiego” wyroku.

Źródło:Valeurs
