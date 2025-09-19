Legnica. Do katedry w trakcie obrzędów wtragnął półnagi, pijany mężczyzna

Do katedry w Legnicy podczas popołudniowego nabożeństwa wtargnął półnagi, nietrzeźwy mężczyzna. Zakłócił obrzędy – RMF używa błędnie określeń „Msza” oraz „nabożeństwo” – i obrażał wiernych. Sprawcę zatrzymano.
Podczas popołudniowych obrzędów w legnickiej katedrze do środka wszedł półnagi mężczyzna. Przeszedł przez całą jej długość i położył się przed ołtarzem.
„Gdy uczestnicy nabożeństwa próbowali wyprowadzić intruza z kościoła, ten zaczął wykrzykiwać wulgaryzmy i obrażać uczucia religijne obecnych. Sytuacja była napięta, ale ostatecznie udało się wyprowadzić mężczyznę na zewnątrz” – czytamy na rmf24.pl.
Na miejsce wezwano policję. Zanim jednak ta przyjechała, mężczyzna uciekł.
KMP w Legnicy zdołała jednak wytypować sprawcę czynu i przekazano informacje o nim patrolom. Został zatrzymany niedaleko innego kościoła.
Badanie wykazało 2,5 promila alkoholu w organizmie. Na razie nie udało się jeszcze go przesłuchać – musi wytrzeźwieć.
Funkcjonariusze zamierzają postawić zarzut zakłócania porządku publicznego i obrażania uczuć religijnych. Grozi za to do dwóch lat pozbawienia wolności.