Tusk kontynuuje dziedzictwo PiS. „Najbardziej kontrowersyjne postulaty”

Ordo Iuris opublikowało raport pt. „Podstawy sprzeciwu wobec koncepcji Centrów Integracji Cudzoziemców. Odpowiedzialna polityka migracyjna wymaga selekcji, deportacji i asymilacji”. W raporcie pojawiają się zarzuty do „Wytycznych” rządu z 2024 roku wobec Centrów Integracji Cudzoziemców (CIC) oraz wspomina o sprzeciwie wobec CIC-ów.

Przypominamy, że CIC-e to wymysł rządu PiS. Został w pełni zaaprobowany przez ówczesną władzę realizującą w błyskawicznym tempie agendę multikulturalizmu, która zniszczyła monoetniczość społeczeństwa w Polsce. Sami zresztą się tym chwalili. Więcej o tym przeczytacie w artykule poniżej.

Teraz Ordo Iuris zajęło się CIC-ami. Określono trzy zarzuty wobec koncepcji CIC-ów, przerzucając jednak odpowiedzialność na rząd KO.

Pierwszym zarzutem, jak opisuje pch24.pl, jest „brak uregulowania na poziomie ustawowym”, drugim „promowanie destrukcyjnej ideologii multikulturalizmu, włącznie z zatrudnianiem cudzoziemców w polskich służbach mundurowych”, zaś trzecim „wspieranie integracji jako jedynego dopuszczonego modelu akulturacji, podczas gdy modelem preferowanym przez państwo narodowe powinna być przede wszystkim asymilacja – poprzedzona selekcją i deportacją”.

„W publikacji wskazano konkretne propozycje działań, jakie mogą podjąć wobec CIC Polacy na szczeblu lokalnym – bowiem tylko szerokie i komplementarne zaangażowanie obywateli daje szansę na zmianę polityki migracyjnej państwa polskiego” – podaje redakcja.

Raport ma 66 stron. W pierwszym rozdziale opisano projekty przed CIC-ami. Inspirowane miały być z założeń unijnego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) funkcjonującego na podstawie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 16 kwietnia 2014 r. oraz z 7 lipca 2021 r.. Potem opisano wdrażaną obecnie koncepcję.

„Wyróżniono najbardziej kontrowersyjne postulaty wynikające z tej koncepcji: legalizację pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie, utworzenie CIC w 49 miejscowościach w Polsce – każdym byłym mieście wojewódzkim, zatrudnianie migrantów w służbach mundurowych, obowiązkowy udział organizacji pozarządowych w procesie integracji, przekształcenie Polski w społeczeństwo wielokulturowe, wprowadzenie 'innych dodatkowych usług – nieobjętych wsparciem FAMI’ (w tym m.in.: wsparcie asystentów osobistych, wsparcie materialne, finansowanie wizyt lekarskich, doradztwo zawodowe, bezpłatne tłumaczenia pisemne) oraz wykluczenie asymilacji na rzecz integracji jako wyłącznie preferowanej formy akulturacji – 'ostatecznym celem jest partycypacja społeczna, w której migrant wpływa na społeczeństwo przyjmujące na równych zasadach'” – relacjonuje pch24.pl.

W drugim rozdziale przedstawiono zarzuty wobec samej koncepcji CIC na podstawie „Wytycznych” z 2024 roku. Zarzuty te mają czynić „forsowaną koncepcję nieakceptowalną z republikańskiego i narodowego punktu widzenia, a w związku z tym – wymagającą gruntownych korekt i kompleksowych konsultacji społecznych”.

Pierwszym zarzutem jest brak regulacji ustawowej. Drugi to uderzanie koncepcji CIC w zasadę jednolitości kulturowej. W tym przypadku zarzut jednak powinno się kierować do poprzedniego rządu, który CIC-y wprowadził.

Trzeci zarzut to „multikulturalistycznie rozumianej integracji jako jedynym wspieranym przez rząd modelu akulturacji, podczas gdy modelem preferowanym przez państwo narodowe powinna być przede wszystkim asymilacja – poprzedzona selekcją imigrantów i deportacją niechcianych imigrantów”.

W trzecim rozdziale raportu dokonano przeglądu wybranych form sprzeciwu wobec CIC-ów. Wskazano na: interpelacje i zapytania poselskie, uchwały organów prawodawczych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, ogólnopolską inicjatywę referendalną oraz wybrane przykłady sprzeciwu nazywanego oddolnym, wskutek których częściowo lub całkowicie wycofano się z realizacji projektu na poziomie województwa. Wskazano przy tym na: kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie i zachodniopomorskie.

„W rozdziale tym wskazano również szereg przykładowych instrumentów prawnych, w jakie polskie ustawodawstwo wyposaża mieszkańców poszczególnych gmin, powiatów i województw, z których mogą oni skorzystać w celu wyrażenia swojego sprzeciwu wobec koncepcji CIC. Instrumentami tymi są: petycja, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, konsultacje społeczne, referendum lokalne, zgromadzenie publiczne” – czytamy.