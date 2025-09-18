WIDEO
Nie żyje szef sztabu bazy Sił Powietrznych. Zmarł dwa dni po wtargnięciu rosyjskich dronów. Miał 45 lat

-

Autor: MMP
Znicze
Znicze. Zdjęcie ilustracyjne. / Foto: PAP
Nie żyje szef sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu podpułkownik Konrad Barnaś. Wojskowy zmarł 12 września w wieku 45 lat. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano w Czarnej na piątek.

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej” – takimi słowami ppłk. Barnasia pożegnali koledzy z jednostki, oddając mu tym samym szacunek i zapewniając pamięć o zasługach i oddaniu służbie.

Ppłk. Barnaś był szefem sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. To jednostka powstała 1 stycznia 2016 r. podporządkowana Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Baza ta gromadzi, analizuje i interpretuje informacje rozpoznawczo-wywiadowcze oraz zajmuje się przekazywaniem ich do władz polityczno-wojskowych. Ponadto Zabezpiecza też funkcjonowanie lotniska na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Podczas misji w Afganistanie w 2011 r. był Dowódcą Klucza BSR w Grupie Rozpoznawczej Polskich Sił Zadaniowych. Ppłk. Barnaś był także spadochroniarzem.

Źródło:wp.pl
