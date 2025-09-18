Mentzen bez ceregieli uderza w PiS. „Kiedy znaleźliście się w opozycji, nagle zebrało wam się na odwagę” [VIDEO]

- Reklama -

Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen w mocnym nagraniu uderzył w polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przypomniał przewiny formacji Jarosława Kaczyńskiego, która przez osiem lat rządziła w naszym kraju.

W piątek 12 września Mentzen zagłosował przeciwko poprawce Prawa i Sprawiedliwości zakładającej wprowadzenie kary za propagowanie banderyzmu. Po tej decyzji na polityka rzucili się politycy partii Jarosława Kaczyńskiego oraz jej zwolennicy.

Polityk Konfederacji w odpowiedzi zamieścił wpis na portalu X, w którym napisał, że „zagłosował przeciwko, ponieważ „od lat wielokrotnie powtarzał, że jest za pełną wolnością słowa w stylu amerykańskim”.

– Pisowcy robią z siebie teraz wielkich przeciwników Bandery i Ukrainy, ale to przecież Kaczyński wznosił banderowskie okrzyki, Błaszczak składał kwiaty pod flagą UPA i to oni powtarzali, że są sługami narodu ukraińskiego i rzeczywiście byli – przypomniał Mentzen.

– Wpuścili do Polski miliony Ukraińców, dali im 800 plus, wszystkie możliwe socjale, mieli dostęp do ochrony zdrowia, nawet nie płacąc składek na ubezpieczenie zdrowotne, kiedy Polacy musieli płacić składki. Dostawali dopłaty do zakupu mieszkania w Polsce – wyliczał.

– Rozbroiliśmy swoją armię po to, żeby wysłać wszystko Ukrainie, a teraz wszystkiego się wypierają i twierdzą, że oni będą prowadzili asertywną politykę z Ukrainą i będą nazywali banderyzm złem – dodawał jeden z liderów Konfederacji.

Następnie Mentzen zapytał, ile razy politycy PiS-u zwrócili Ukrainie uwagę, że powinna ona zakończyć kult Bandery. – Ani razu, kiedy rządziliście, a teraz, kiedy znaleźliście się w opozycji, nagle zebrało wam się na odwagę, żeby walczyć z Banderą – podsumował.