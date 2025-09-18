Dziesiątki osób mogło wiedzieć o planowanym zamachu na Charliego Kirka? FBI bada sprawę. „Jest ich znacznie więcej”

- Reklama -

FBI bada, czy inne osoby mogły wiedzieć o planowanym zamachu na Charliego Kirka. Według federalnej policji, uczestnicy czatu na Discordzie mogli mieć wiedzę na temat planów Robinsona.

Charlie Kirk został śmiertelnie postrzelony 10 września podczas wystąpienia na kampusie Uniwersytetu Utah Valley. Dwa dni później władze zatrzymały i oskarżyły o zabójstwo 22-letniego Robinsona, szczegółowo opisując, jak motywowała go jego opinia o Kirku jako „pełnym nienawiści”. Robinson był w związku ze swoim współlokatorem uważającym się za kobietę.

W poniedziałek zastępca dyrektora FBI Dan Bongino powiedział Robowi Schmittowi, prowadzącemu audycję Newsmax, że śledczy badają czat na platformie Discord, w którym uczestniczył Robinson. Jego zdaniem jest to „potencjalnie szersza sieć osób, które mogły wiedzieć” o jego planach. Ostrzegł, że śledztwo jest wciąż na wczesnym etapie i nie ma pewności, kto, co i kiedy wiedział.

– Jedynym pytaniem jest, kiedy inni dowiedzieli się o incydencie. Czy wiedzieli wcześniej? Czy wiedzieli później? – powiedział Bongino.

– Kiedy czyta się niektóre wiadomości, nie jest jasne, czy wiadomość została odebrana wcześniej, czy później – dodał.

Następnego dnia dyrektor FBI, Kash Patel, zeznawał przed Kongresem na szeroki zakres tematów, podczas których poruszono temat stanu śledztwa.

– Widziałem publiczne doniesienia, że ​​wątek na Discordzie miał aż 20 dodatkowych użytkowników – powiedział senator Josh Hawley (republikanin z Missouri).

Patel odpowiedział wówczas, że jest ich „znacznie więcej” i że „sprawdzamy ich wszystkich”.

Nie stwierdził przy tym jednoznacznie, że ​​w zamachu brał udział ktoś więcej, niż Robinson. Zaznaczył jednak, że jest to możliwe.

– Wiele osób jest obecnie sprawdzanych i przesłuchiwanych – a wiele jeszcze czeka na przesłuchanie i zbadanie w związku z tym czatem – podkreślił Kash Patel.

Discord wydał w związku z tym oświadczenie. Podkreślono w nim, że „nie ma dowodów na to, że podejrzany zaplanował ten incydent lub namawiał do przemocy” na tej platformie. Robinson ogłosił na swoim czacie około dwie godziny po strzelaninie, że dokonał zamachu.

– Hej, mam dla was wszystkich złe wieści. To ja byłem wczoraj [na Uniwersytecie Utah Valley]. Przepraszam za to wszystko […] Poddaję się za pośrednictwem znajomego szeryfa za chwilę. Dziękuję za wszystkie miłe chwile i śmiech, wszyscy byliście niesamowici, dziękuję wam wszystkim za wszystko – powiedział Robinson do około 30 osób na czacie.

Turning Point USA zorganizuje publiczną uroczystość upamiętniającą Kirka w niedzielę 21 września, podczas której przemówienia wygłoszą prezydent Donald Trump, wiceprezydent J.D. Vance i inni członkowie administracji Trumpa. Przemawiać będzie także wdowa po działaczu Erika Kirk, publicysta Tucker Carlson i inni.