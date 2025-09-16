Skandal na Uniwersytecie Medycznym. Szef państwowej agencji radzi studentom, jak manipulować pacjentami. „Cel uświęca środki” [VIDEO]

- Reklama -

Skandal z udziałem szefa Agencji Badań Medycznych. Wyciekło nagranie z udziałem prof. dr hab. Wojciecha Fendlera, który podczas wykładu online, opatrzonego logo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zachęcał do okłamywania pacjentów „dla ich dobra”.

Wyciekło nagranie z udziałem szefa Agencji Badań Medycznych, obrazujące poziom moralny dużej części środowiska lekarskiego w Polsce. To, co mieli usłyszeć studenci może szokować, zwłaszcza pacjentów, którzy oczekują od lekarzy rzetelnych informacji.

– Na koniec, EBM (evidence based medicine – medycyna oparta na faktach – przyp. red.) EBM-em. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy…, kiedy naprawdę nie wiecie, co zrobić, a chcecie kogoś przekonać naukowo, to rozważcie też opcję taką, może nie do końca właśnie EBM-ową, ale tą podstawę, czyli tą waszą opinię ekspercką – nawet wzbogaconą jakimiś emocjonalnymi opowieściami czy opowieścią o znajomym np., z jakimiś takimi drastycznymi szczegółami, żeby to trafiło do odbiorcy – mówił w nagraniu prof. Fendler.

– To jest ważne o tyle, że osoby niektóre są wrażliwe, ale nienaukowe – i aspekty naukowe, przemawianie o danych, w konkretny sposób czy reprezentowanie danych medycznych w jakiś taki naukowy EBM-owo poprawny styl nie do końca trafia. Natomiast powiedzenie, że właśnie jest jakiś tam znajomy, który ciężko zachorował i chciałby umrzeć, bo nie może oddychać, to przekonuje niektóre osoby, które naukowo by się przekonać nie dały – twierdził.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

– Warto pamiętać o tym, że EBM jakby jest dobry, natomiast czasami można też sięgnąć do bardziej, że tak powiem „under hand”, takich nie do końca eleganckich technik, żeby robić to zło w służbie dobra, że tak powiem – utrzymywał.

– Czy to jest etyczne? Ciężko powiedzieć, jak to sentencja idzie: Cel uświęca środki. Jeżeli macie przekonać kogoś do tego, żeby zrobić coś medycznie słusznego, to chyba warto – usiłował przekonać słuchaczy.

Szokujące nagranie skomentował poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek. „Przecież to jest skandal na całą Polskę! Za te słowa obecny szef Agencji Badań Medycznych Pan prof. dr hab. Wojciech Fendler – powołany przez Ministra Zdrowia – powinien zostać natychmiast ODWOŁANY ZE SWOJEGO STANOWISKA!” – ocenił polityk.

„Jak można (używając dodatkowo logo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) uczyć przyszłych lekarzy i instruować ich, iż w przypadku, gdy do pacjentów nie trafiają argumenty oparte na EBM [medycynie opartej na faktach], należy ich okłamywać i OPOWIADAĆ IM ZMYŚLONE HISTORIE?! A wszystko po to, aby ktoś np. się zaszczepił” – dodał.

W ocenie Płaczka takie postępowanie jest „obrzydliwe, ewidentnie patologiczne, nieetyczne, skrajnie nieprofesjonalne i niezgodne z zasadami rzetelności”.

„Ktoś w tym kraju upadł na głowę? Na tym ma polegać nowoczesne podejście do medycyny? Tak należy traktować ludzi? @MZ_GOV_PL – czy jest tam jeszcze ktoś z resztkami przyzwoitości?” – zapytał retorycznie poseł Konfederacji.