WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatW Niemczech panika. Wielki sukces AfD. Trzy razy więcej głosów niż pięć...
TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

W Niemczech panika. Wielki sukces AfD. Trzy razy więcej głosów niż pięć lat temu

-

Autor: DC
AfD. Niemcy. Polityka. Alternatywa dla Niemiec. Alternative für Deutschland.
AfD. Alternative für Deutschland. Zdjęcie ilustracyjne. / Foto: Wikimedia, Lupus in Saxonia, CC BY-SA 4.0
- Reklama -

W Nadrenii Północnej-Westfalii wybory wygrała CDU. Jednak – jak zaznaczają niechętne prawicy niemieckie media – to AfD jest zwycięzcą. Uzyskała trzy razy wyższy wynik, niż pięć lat temu.

„Niedzielne (14.09) wybory komunalne w najludniejszym kraju związkowym Niemiec, Nadrenii Północnej-Westfalii, wygrała chadecka CDU, zdobywając 33,3 proc. głosów, nieznacznie mniej niż w 2020 roku (34,3 proc.)” – poinformowała komisja wyborcza w regionie.

SPD zdobyła 22,1 proc. głosów, w stosunku do 24 proc. w 2020 roku.

„Oba największe ugrupowania odnotowały najgorszy historii wynik w Nadrenii Północnej-Westfalii” – podkreśliło dw.com.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Natomiast „o sukcesie może mówić izolowana przez pozostałe partie” AfD. Przez DW określana jest jako „prawicowo-populistyczna” partia.

Uzyskała 14,5 proc. głosów w wyborach w landzie. Zajęła trzecie miejsce i potroiła swój wynik sprzed pięciu lat.

– Ten wynik musi dać nam do myślenia i nie pozwala nam spać spokojnie. Nawet mojej partii, która tak wyraźnie wygrała te wybory – powiedział premier Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrik Wüst z CDU.

Pocieszający jest też wyniki Zielonych. Uzyskali co prawda 13,5 proc. głosów, ale w poprzednich wyborach mieli aż 20 proc. poparcie.

„Lewica (Die Linke) zdobyła w niedzielę 5,6 proc., a liberalna FDP – 3,7 proc.” – podaje dw.com.

28 września w miastach landu odbędzie się II tura wyborów na burmistrzów. W części z nich walczyć będą kandydaci AfD, „w tym w trzech dużych miastach Zagłębia Ruhry: Duisburgu, Gelsenkirchen i Hagen”.

Co zabawne, przerażona niemiecka lewica nie uczy się na błędach. Wszystkie ugrupowania zapowiadają „zaporę ogniową” przeciwko AfD, co sprawi zapewne, że wynik tego ugrupowania jeszcze wzrośnie.

Źródło:dw.com / nczas.info
Poprzedni artykuł
Film w reżyserii pupilki salonu polskim kandydatem do Oscara. W roli głównej niemiecki aktor
Następny artykuł
Czas leci, ratujmy dzieci! Rewolucja neomarksistowska w polskiej szkole

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU