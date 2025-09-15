WIDEO
Błaszczak vs Kosiniak-Kamysz. Kto jest lepszym szefem MON? [SONDAŻ]

Autor: DC
wladyslaw kosiniak-kamysz mariusz blaszczak
Władysław Kosiniak-Kamysz i Mariusz Błaszczak / fot. PAP / Rafał Guz / prnt scrn YT (kolaż)
SW Research na zlecenie rp.pl przeprowadziło sondaż dotyczący tego, kto zdaniem Polaków lepiej sprawuje się na stanowisku szefa MON. Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał wyraźnie większe poparcie, jednak dominuje opinia, że obaj nie sprawdzają się na tym stanowisku.

Z sondażu dla rp.pl wynika, że Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się większym uznaniem jako szef MON, niż Mariusz Błaszczak. Na obecnego ministra obrony narodowej z PSL wskazało 28 proc. badanych, zaś na ministra z nadania PiS 16,7 proc.

6,5 proc. ankietowanych oceniło, że obaj ministrowie byli dobrzy na swoich stanowiskach. Natomiast 32,1 proc. badanych stwierdziło, że obaj nie są dobrzy na tym stanowisku.

16,7 proc. uczestników badania nie udzieliło odpowiedzi na ten temat.

– Władysława Kosiniaka-Kamysza za lepszego ministra obrony częściej uważają mężczyźni (31 proc.) niż kobiety (25 proc.). Obecny szef MON jest osobą lepiej sprawującą funkcję w opinii niemal czterech na dziesięciu badanych (37 proc.) po 50. roku życia i co trzeciego mieszkańca miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. osób – powiedział prezes SW Research Piotr Zimolzak.

Badanie SW Research przeprowadzono w dniach 2-3 września 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Źródło:polsatnews.pl / nczas.info
