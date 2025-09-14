WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatTo by wiele wyjaśniało. Tyler Robinson, podejrzany o zabójstwo Charliego Kirka, żył...
TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

To by wiele wyjaśniało. Tyler Robinson, podejrzany o zabójstwo Charliego Kirka, żył z transpłciowcem

-

Autor: AW
Tyler Robinson, podejrzany o zabójstwo Charliego Kirka, i jego rzekomy transpłciowy partner. Foto: FBI/TikTok
Tyler Robinson, podejrzany o zabójstwo Charliego Kirka, i jego rzekomy transpłciowy partner. Foto: FBI/TikTok
- Reklama -

W sobotę, 13 września 2025 roku, ujawniono, że Tyler Robinson, 22-letni podejrzany o zabójstwo konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka, mieszkał z transpłciowym partnerem, który obecnie współpracuje z FBI. Jednocześnie platforma Discord, na której Robinson miał wysyłać wiadomości związane z incydentem, zaprzeczyła, jakoby została wykorzystana do planowania zamachu lub promowania przemocy.

Charlie Kirk, założyciel Turning Point USA i znany konserwatywny komentator, został zastrzelony 10 września 2025 roku podczas otwartego spotkania na Uniwersytecie Stanu Utah w Orem. Robinson, który został aresztowany po intensywnych poszukiwaniu trwających ponad 30 godzin, jest podejrzany o dokonanie zabójstwa.

Według doniesień prasowych i informacji z FBI, rodzina Robinsona pomogła w jego schwytaniu, przekazując władzom informacje o jego lokalizacji.

W piątek, 12 września, gubernator Utah Spencer Cox ujawnił, że na znalezionej amunicji znalezionej widniał napis: „oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao” tj. refren popularnej włoskiej piosenki, która stała się hymnem antyfaszystowskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej i często jest wykorzystywana przez współczesnych lewaków. Cox zasugerował, że odniesienia te mogą wskazywać na wpływy kultury internetowej i gamingowej.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Ttranspłciowy partner i Discord

Źródło z organów ścigania poinformowało, że Robinson mieszkał z partnerem, który przechodził „transformację z mężczyzny w kobietę”. Ten partner, którego tożsamości nie ujawniono, miał zgodzić się na współpracę z FBI w ramach śledztwa. Władze badają, czy miał on jakiekolwiek powiązania z planowaniem lub wiedzą o zamachu.

Mieszkanie, które Robinson dzielił ze swoim partnerem, znajduje się w tej samej miejscowości na południu Utah, w której mieszkają rodzice Robinsona. Jest oddalone o około cztery godziny jazdy od Uniwersytetu Utah Valley, gdzie Robinson rzekomo zastrzelił Kirka.

Discord, platforma do komunikacji online, która zyskała popularność wśród graczy i społeczności internetowych, została powiązana z Robinsonem po tym, jak jego współlokator dostarczył władzom wiadomości, w których Robinson wspominał o broni i lokalizacji, gdzie miała być ukryta. Jednak Discord wydał oświadczenie, w którym zaprzeczył, jakoby platforma była użyta do planowania zamachu lub promowania przemocy.

„Nie ma dowodów na to, że nasz serwis był wykorzystywany w jakikolwiek sposób do organizacji tego tragicznego wydarzenia” – stwierdzono w komunikacie.

Źródło:Zero Hedge, FoxNews
Poprzedni artykuł
Brytyjski dziennik pisze, że Polska szykuje się na wojnę z Rosją
Następny artykuł
Nareszcie jakaś dobra wiadomość! Tusk ogłosił radosną wieść

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU