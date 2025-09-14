Finał wyścigu kolarskiego odwołany. Tysiące manifestantów wdarło się na trasę. Protestowali przeciwko żydowskiemu ludobójstwu [VIDEO]

- Reklama -

Duński kolarz Jonas Vingegaard z ekipy Visma-Lease a Bike zwyciężył w wyścigu Vuelta a Espana. Ostatni, 21. etap został przerwany przed wjazdem na rundy w Madrycie i definitywnie odwołany z powodu manifestacji propalestyńskich.

Tysiące manifestantów wdarło się na trasę w różnych punktach w centrum stolicy, zanim kolarze zdążyli pierwszy raz przejechać przez linię mety, rozpoczynając rundy po mieście. To skutecznie sparaliżowało wyścig.

Protestujący przeciwko wojnie w Strefie Gazy zniszczyli barierki zabezpieczające trasę. W niektórych miejscach policja zareagowała, strzelając do tłumu pociskami z gazem łzawiącym.

Już kilka dni przed zakończeniem wyścigu zapowiedziano, że nad bezpieczeństwem kolarzy i widzów na ostatnim etapie będzie czuwać 1100 policjantów i 400 dodatkowych funkcjonariuszy żandarmerii. Przedsięwzięte środki miały być „porównywalne ze szczytem NATO w Madrycie w 2022 roku”, ale okazały się niewystarczające.

80. edycja hiszpańskiego wyścigu od początku była zakłócana demonstracjami, zwłaszcza przeciwko obecności drużyny Israel-Premier Tech. Protesty spowodowały skrócenie 11. etapu bez wyłonienia zwycięzcy na mecie w Bilbao, gdzie doszło do starć policji z aktywistami. Skrócono także dwa inne etapy, w tym o ponad połowę jazdę indywidualną na czas w Valladolid.

Po wydarzeniach w Bilbao dyrektor techniczny wyścigu Kiko Garcia zasugerował, że jednym ze sposobów na zakończenie protestów byłoby wycofanie się zespołu Israel-Premier Tech. Tak się nie stało, manifestantom nie wystarczyło usunięcie z koszulek ekipy nazwy „Israel”. Premier tego kraju Benjamin Netanjahu pogratulował drużynie, że „nie poddała się nienawiści i zastraszaniu”.

W Hiszpanii sprawa palestyńska cieszy się dużym poparciem, szczególnie wśród lewicowych aktywistów, a palestyńskie flagi są widoczne na balkonach domów w wielu miastach.

Lewicowy rząd socjalisty Pedro Sancheza oficjalnie uznał Państwo Palestyńskie w maju 2024 roku, wspólnie z Irlandią i Norwegią, czyniąc poparcie dla sprawy palestyńskiej jednym z głównych filarów swojej polityki zagranicznej.

W niedzielę, jeszcze przed incydentami, premier Sanchez wyraził swój „podziw” dla demonstrantów, jednocześnie podkreślając swój „szacunek” wobec kolarzy.

Pod względem sportowym wygrał główny faworyt – Vingegaard, odnosząc jeden z cenniejszych sukcesów w karierze, obok dwóch zwycięstw w Tour de France (2022-23). We Vuelcie startował po raz trzeci, stał już na drugim stopniu podium w 2023 roku. W poprzednim sezonie nie ścigał się w Hiszpanii, wybierając Tour de Pologne, w którym okazał się najlepszy.

28-letni Duńczyk przejechał ponad połowę Vuelty w czerwonej koszulce lidera. Po drodze wygrał trzy etapy, w tym przedostatni, na szczycie Bola del Mundo, gdzie postawił kropkę nad i. Przez wiele dni próbował nawiązać z nim walkę triumfator etapu na Angliru Portugalczyk Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), którego strata nie przekraczała minuty, ale szansę na odrobienie dystansu odebrała mu… decyzja o skróceniu jazdy na czas w Valladolid, gdzie zmniejszył stratę do Vingegaarda tylko o 10 sekund.

Dyrektor sportowy drużyny Visma-Lease a Bike Grischa Niermann ocenił, że Vingegaard podczas wyścigu nie był w najwyższej formie.

– Musimy przyznać, że to nie był najlepszy Jonas, jakiego widzieliśmy, ale wystarczająco dobry, by zwyciężyć – skomentował Niermann.

W klasyfikacji generalnej Vingegaard wyprzedził Almeidę o 1.16 oraz o 3.11 dwukrotnego mistrza olimpijskiego w kolarstwie górskim Brytyjczyka Toma Pidcocka (Q36.5 Pro Cycling Team).

Najlepszym sprinterem został Duńczyk Mads Pedersen (Lidl-Trek), w klasyfikacji górskiej zwyciężył Australijczyk Jay Vine (Red Bull-Bora-hansgrohe), w młodzieżowej Amerykanin Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech), a w drużynowej – UAE Team Emirates-XRG.

Trzej najlepsi kolarze oraz triumfatorzy innych klasyfikacji nie stanęli na podium. Oficjalną ceremonię odwołano z powodu chaosu na mecie.

W wyścigu startowało dwóch polskich kolarzy. Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) zajął 83. miejsce, natomiast sprinter Stanisław Aniołkowski (Cofidis) został sklasyfikowany na przedostatniej, 152. pozycji.

Klasyfikacja generalna:

1. Jonas Vingegaard (Dania/Team Visma-Lease a Bike) 72:53.57

2. Joao Almeida (Portugalia/UAE Team Emirates- XRG) 1.16

3. Tom Pidcock (W. Brytania/Q36.5 Pro Cycling Team) 3.11

4. Jai Hindley (Australia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 3.41

5. Matthew Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) 5.55

6. Giulio Pellizzari (Włochy/Red Bull-Bora-hansgrohe) 7.23

7. Sepp Kuss (USA/Team Visma-Lease a Bike) 7.45

8. Felix Gall (Austria/Decathlon AG2R La Mondiale) 7.50

9. Torstein Traen (Norwegia/Bahrain-Victorious) 9.48

10. Matteo Jorgenson (USA/Team Visma-Lease a Bike) 12.16

…

83. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 3:02.25

152. Stanisław Aniołkowski (Polska/Cofidis) 4:57.02