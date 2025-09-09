Ukrainka zadźgana przez czarnoskórego napastnika z bogatą kartoteką. Donald Trump reaguje

Donald Trump pośrednio obarczył winą Demokratów za śmierć 23-letniej Ukrainki. W sierpniu w Charlotte kobietę zabił czarnoskóry mężczyzna z bogatą kartoteką kryminalną. Według prezydenta USA łagodna polityka wobec przestępców oznacza, że Demokraci „mają krew na rękach”.
23-letnia Iryna Zarucka została brutalnie zamordowana 22 sierpnia w pociągu metra w Charlotte przez 34-letniego Afroamerykanina. Choć zbrodnia miała miejsce ponad dwa tygodnie wcześniej, mówi się o niej właśnie teraz z racji tego, że wypłynęło nagranie z monitoringu, na którym widać, jak zabójca zabójca zadaje ciosy nożem siedzącej przed nim kobiecie.
Pisaliśmy o tym w artykule: 23-letnia Ukrainka zadźgana w pociągu. Czarnoskóry napastnik z bogatą kartoteką kryminalną [FOTO]
„Widziałem przerażające nagranie pięknej, młodej ukraińskiej uchodźczyni, która przybyła do Ameryki, aby uciec przed okrutną wojną na Ukrainie, i niewinnie jechała metrem w Charlotte w Karolinie Północnej, gdzie została brutalnie zaatakowana przez psychicznie chorego wariata. Sprawcą był znany przestępca, który został wcześniej aresztowany i zwolniony za kaucją bezgotówkową w styczniu, łącznie 14 razy” – napisał Trump w portalu społecznościowym Truth Social.
„Co on, do cholery, robił, jadąc pociągiem i chodząc po ulicach? Tacy przestępcy powinni być ZAMKNIĘCI. Krew tej niewinnej kobiety dosłownie kapie z noża zabójcy, a teraz jej krew jest na rękach Demokratów, którzy odmawiają wsadzania złych ludzi do więzienia” – dodał.
Morderca Decarlos Brown Jr. był dobrze znany organom ścigania. Po raz pierwszy za kratki trafił w 2011 roku. W sumie był aresztowany 14 razy m.in. za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, włamania, kradzieże oraz groźby. W więzieniu łącznie spędził sześć lat. Po raz ostatni zatrzymano go w styczniu 2025 roku za nadużywanie systemu 911. Twierdził wówczas, że „sztuczny materiał” kontroluje jego ciało. Uznano, że nie jest do końca normalny i puszczono go wolno. Ostatnio miał być bezdomny.
Wpis Trumpa jest jego kolejną wypowiedzią na temat tej zbrodni. W poniedziałek, podczas posiedzenia komisji do spraw wolności religijnych, prezydent stwierdził, że państwo musi radzić sobie ze złymi ludźmi i dodał, że odpowiedzią na okropne zbrodnie powinny być „okropne działania”.
Do sprawy w poniedziałek odniósł się również szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.
– Bardzo uważnie i poważnie przyglądamy się śledztwu. Wierzymy, że będzie ono właściwe, szybkie i oczywiście oferujemy wszelkie wsparcie ze strony ukraińskiej – powiedział Jermak dziennikowi „New York Post”. – Wiem, że w ciągu najbliższych dni nowa ambasador Ukrainy będzie w Waszyngtonie i osobiście weźmie w nim udział. Właśnie dlatego prezydent Trump tak wiele razy podejmował wysiłki i mówił o konieczności walki z przestępczością – dodał Jermak
If you search MSNBC, CNN, NY Times or Washington Post, you won't find any mention of this news story about Iryna Zarutska.
The Democrats on the Charlotte city council tried to block the release of the video footage.
Why are they avoiding the story of a Ukrainian white girl… pic.twitter.com/Az7EkucmfU
— Wall Street Mav (@WallStreetMav) September 6, 2025