Ukrainka zadźgana przez czarnoskórego napastnika z bogatą kartoteką. Donald Trump reaguje
TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

Ukrainka zadźgana przez czarnoskórego napastnika z bogatą kartoteką. Donald Trump reaguje

-

Autor: KM
Donald Trump. Foto: PAP/EPA
Donald Trump. Foto: PAP/EPA
Donald Trump pośrednio obarczył winą Demokratów za śmierć 23-letniej Ukrainki. W sierpniu w Charlotte kobietę zabił czarnoskóry mężczyzna z bogatą kartoteką kryminalną. Według prezydenta USA łagodna polityka wobec przestępców oznacza, że Demokraci „mają krew na rękach”.

23-letnia Iryna Zarucka została brutalnie zamordowana 22 sierpnia w pociągu metra w Charlotte przez 34-letniego Afroamerykanina. Choć zbrodnia miała miejsce ponad dwa tygodnie wcześniej, mówi się o niej właśnie teraz z racji tego, że wypłynęło nagranie z monitoringu, na którym widać, jak zabójca zabójca zadaje ciosy nożem siedzącej przed nim kobiecie.

Pisaliśmy o tym w artykule: 23-letnia Ukrainka zadźgana w pociągu. Czarnoskóry napastnik z bogatą kartoteką kryminalną [FOTO]

„Widziałem przerażające nagranie pięknej, młodej ukraińskiej uchodźczyni, która przybyła do Ameryki, aby uciec przed okrutną wojną na Ukrainie, i niewinnie jechała metrem w Charlotte w Karolinie Północnej, gdzie została brutalnie zaatakowana przez psychicznie chorego wariata. Sprawcą był znany przestępca, który został wcześniej aresztowany i zwolniony za kaucją bezgotówkową w styczniu, łącznie 14 razy” – napisał Trump w portalu społecznościowym Truth Social.

„Co on, do cholery, robił, jadąc pociągiem i chodząc po ulicach? Tacy przestępcy powinni być ZAMKNIĘCI. Krew tej niewinnej kobiety dosłownie kapie z noża zabójcy, a teraz jej krew jest na rękach Demokratów, którzy odmawiają wsadzania złych ludzi do więzienia” – dodał.

Morderca Decarlos Brown Jr. był dobrze znany organom ścigania. Po raz pierwszy za kratki trafił w 2011 roku. W sumie był aresztowany 14 razy m.in. za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, włamania, kradzieże oraz groźby. W więzieniu łącznie spędził sześć lat. Po raz ostatni zatrzymano go w styczniu 2025 roku za nadużywanie systemu 911. Twierdził wówczas, że „sztuczny materiał” kontroluje jego ciało. Uznano, że nie jest do końca normalny i puszczono go wolno. Ostatnio miał być bezdomny.

Wpis Trumpa jest jego kolejną wypowiedzią na temat tej zbrodni. W poniedziałek, podczas posiedzenia komisji do spraw wolności religijnych, prezydent stwierdził, że państwo musi radzić sobie ze złymi ludźmi i dodał, że odpowiedzią na okropne zbrodnie powinny być „okropne działania”.

Do sprawy w poniedziałek odniósł się również szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

– Bardzo uważnie i poważnie przyglądamy się śledztwu. Wierzymy, że będzie ono właściwe, szybkie i oczywiście oferujemy wszelkie wsparcie ze strony ukraińskiej – powiedział Jermak dziennikowi „New York Post”. – Wiem, że w ciągu najbliższych dni nowa ambasador Ukrainy będzie w Waszyngtonie i osobiście weźmie w nim udział. Właśnie dlatego prezydent Trump tak wiele razy podejmował wysiłki i mówił o konieczności walki z przestępczością – dodał Jermak

Źródło:PAP/nczas.info
