Szokująca decyzja papieża Leona XIV. Idzie drogą Franciszka?

Leon XIV mianował Cristianę Perrellę na stanowisko przewodniczącej Papieskiej Akademii Sztuk Pięknych. „W ostatnich latach Perella organizowała wystawy 'sztuki’ o charakterze seksualnym i prohomoseksualnym” – podkreśla lifesitenews.com.

Leon XIV mianował Perellę nową przewodniczącą Papieskiej Akademii Sztuk Pięknych. Redakcja LSN przypomina, że to kobieta, „która publikowała homoerotyczne i sadomasochistyczne fotografie”.

Papieska Akademia Sztuk Pięknych i Literatury Virtuosi al Pantheon została założona w 1542 roku przez papieża Pawła III. Miała na celu promowanie, studiowanie i kultywowanie sztuki sakralnej i literatury inspirowanej chrześcijaństwem.

Tymczasem nowa szefowa z nadania Leona XIV jest znana jako „ekspertka” w dziedzinie tzw. sztuki współczesnej.

„Od marca tego roku jest dyrektorką rzymskiego muzeum MACRO, a wcześniej wykładała 'zarządzanie kulturą’ na Uniwersytecie San Raffaele w Mediolanie” – podaje „Life Site News”.

„Perrella w przeszłości była gospodarzem wielu obscenicznych, pro-LGBT i sadomasochistycznych wystaw. W 2020 roku była kuratorką wystawy 'Nudes’, na której prezentowano 90 fotografii chińskiego artysty Ren Hanga w Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci w Prato we Włoszech. Większość fotografii przedstawiała nagie osoby, a niektóre z nich prezentowały homoerotyczne pozy. W oficjalnym opisie wystawy stwierdzono, że niektóre zdjęcia 'czasami nawiązują do sadomasochizmu i fetyszyzmu'” – czytamy.

W 2019 roku włoska artystka zorganizowała wystawę „Night Fever: Designing Club Culture 1960–Today”.

„Wystawa promowała kulturę klubów nocnych i prezentowała seksualizowane, pro-LGBT-owskie ekspozycje. W wywiadzie dla magazynu 'Sleek’ ubolewała nad tym, że kluby nocne są 'coraz bardziej zagrożone’ z powodu zamykania” – wskazuje redakcja.

W wystawie uwypuklono też „queerową kulturę klubową”. Sama Perrella podkreśliła rolę klubów nocnych dla ruchu LGBT. Jak przekonywała, kluby nocne „były miejscami, w których ludzie mogli być sobą i publicznie potwierdzać swoją tożsamość”.

„W 2021 roku Perrella była kuratorką wystawy zatytułowanej 'Cult Fiction’, prezentującej zdjęcia Marialby Russo dokumentujące plakaty reklamujące filmy pornograficzne, które można było zobaczyć na ulicach Aversy i Neapolu pod koniec lat 70-tych i na początku lat 80-tych XX wieku. Tematem wystawy było 'wyzwolenie seksualne'” – podaje lifesitenews.com.

Perrella należy do Papieskiej Akademii Sztuk Pięknych od czerwca 2022 roku. Wówczas mianował ją Franciszek. Perrella jest odpowiedzialna za program przestrzeni wystawienniczej „Conciliazione 5” Dykasterii ds. Kultury i Edukacji Stolicy Apostolskiej, która została zainaugurowana na rok 2025.

LSN wskazuje, że papież Leon XIV „spotkał się ostatnio z kilkoma prominentnymi heretykami, w tym z niesławnym jezuitą ojcem Jamesem Martinem, zwolenniczką aborcji, siostrą Lucią Caram oraz przewodniczącym Konferencji Episkopatu Niemiec, Georgiem Bätzingiem”.

„Chociaż Watykan nie wyraził poparcia dla ich poglądów, Stolica Apostolska nie potępiła również promowania przez nich błędów w sprawach wiary i moralności” – czytamy.

Mianowanie Perrelli na jej nowe stanowisko pogłębia obawy wielu katolików, że Stolica Apostolska toleruje, a nawet promuje herezję. W całości zaś wygląda na to, że – niestety – Leon XIV będzie podążał śladami heretyka Franciszka, trochę tylko ograniczając się w wypowiedziach.