Trump i Indianie. „Mogę nałożyć na nich ograniczenia, jeśli nie powrócą do nazwy”

„Uczyńmy rdzennych Amerykanów znów wspaniałymi!” – mówi Donald Trump i wraca do towarzyszącego Amerykanom przez dziesięciolecia „tradycyjnego” wizerunku Indian. W ostatnich latach na skutek politycznej poprawności, usuwano nawet nazwę „Indianin”, jako „rasistowską” np. z nazw drużyn sportowych. W tej kwestii sami „rdzenni mieszkańcy” Ameryki bywali jednak podzieleni.

Prezydent USA zapowiedział właśnie, że zablokuje budowę nowego stadionu dla drużyny futbolu amerykańskiego Washington Commanders, jeśli klub nie powróci do dawnej nazwy Redskins, która została zmieniona kilka lat temu.

Sezon NFL (American Football League) rozpoczyna rozgrywki w ten weekend, więc sprawa stała się głośna. Na inaugurację grają New York Giants właśnie z Washington Commanders.

„Mogę nałożyć na nich ograniczenia, jeśli nie powrócą do nazwy Washington Redskins. Nie zawrę z nimi umowy na budowę stadionu w Waszyngtonie” – powiedział jeszcze 20 lipca Donald Trump, W serwisie społecznościowym „Truth”, Prezydent wezwal stołeczną drużynę do powrotu do dawnej nazwy Redskins (zwyczajowego określenia rdzennych Amerykanów, która to nazwa dawno straciła pejoratywne skojarzenia).

Blokada budowy stadionu może być trudna do zrealizowania, bo teren został już przekazany klubowi. Sama próba powrotu do tradycyjnych nazw jest jednak ciekawa jako odwrócenie idiotycznego trendu, który nastał po „aferze George’a Floyda” z 2020 roku i tzw. „działań

antydyskryminacyjnych”.

Włączyli się do niej sponsorzy NFL, jak Nike i FedEx, co doprowadziło do zmiany nazw kilku drużyn , uznanych za „poniżające i rasistowskie”. W 2022 roku Washington Redskins, noszący taką nazwę z dumą przez 87 lat, zostali „Commanders”. Cleveland Indians (baseball) zostali przekształceni w Guardians, bo nie podobała się maskota klubu „Wódz Wahoo”, który miał stanowić „karykaturę rdzennego Amerykanina” i dawać zły przykład młodym.

Kwestia ta dzieli samych Indian. Donald Trump uważa, że sami „rdzenni Amerykanie, w dużej liczbie, chcą, żeby tak się stało”. Popiera go organizacja Native American Guardians Association (NAGA). „Lewicowi” Indianie, jak „Komitet 500 Lat Godności Oporu” są jedna przeciw.

Tzw. społeczność rdzennych Amerykanów liczy w USA od czterech do sześciu milionów ludzi. Dla niektórych np. nazwa „Redskins” jest „rasistowska i pogardliwa”, dla innych to już symbol, chociaż stworzony raczej w Hollywood. Dla nich indiańskie nazwy pokazują jednak prawdziwe pochodzenie Ameryki.

Są to symbole i warto przypomnieć, że nie chodzi tu tylko o kluby sportowe. Według logiki „anty-rasistów” trzeba by zmienić np. nazwy wojskowych helikopterów, jak Blackhawks czy Apache. Swego czasu atakowano np. nazwę Jeepa Cherokee, itd. Odwracanie szkód poczynionych przez ruch Black Lives Matter powoli trwa…

W czterech głównych ligach zawodowych w Stanach Zjednoczonych grają m.in. Atlanta Braves (baseball), Chicago Blackhawks (hokej na lodzie) i Kansas City Chiefs (futbol amerykański), które nadal „zapożyczają” nazwy od rdzennych Amerykanów. Maskotki i symbole, jak tomahawki i pióropusze są nadal obecne na stadionach. Historia sportu jest bardzo ważna w stosunkowo krótkiej historii Ameryki i amputacja jej ważnego rozdziału większość Amerykanów nigdy nie zaakceptowała.

Źródło: France Info