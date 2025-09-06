WIDEO
Koszmarny wypadek pod Rzeszowem. Nie żyje znana dziennikarka [FOTO]

-

Autor: KM
W wypadku na drodze ekspresowej S19 w Jeżowem na Podkarpaciu zginęła znana dziennikarka radiowa i telewizyjna Katarzyna Stoparczyk. 55-latka podróżowała jako pasażerka czarnej skody, która uderzyła w tył białego pojazdu tej samej marki. W wyniku tragicznego zderzenia życie straciły dwie osoby, a trzy zostały ranne.

Do Komendy Powiatowej Policji w Nisku zgłasza się bardzo dużo osób, które były świadkami tragicznego wypadku. „Zgłasza się naprawdę wiele osób. To bardzo pomocne w określeniu okoliczności wypadku” – potwierdza w rozmowie z „Faktem” podkom. Katarzyna Pracało. Relacje świadków mają pomóc śledczym w dokładnym odtworzeniu przebiegu tragedii, która wstrząsnęła środowiskiem medialnym.

Na tym etapie postępowania śledczy nie ujawniają przyczyn wypadku. Cały czas gromadzone są dowody, zabezpieczane ślady i analizowane wszystkie dostępne materiały. Postępowanie nadzoruje prokuratura.

Szczegóły tragicznego zderzenia

Do wypadku doszło na pasie w kierunku Rzeszowa, w okolicach Miejsca Obsługi Podróżnych w Jeżowem. Ze zdjęć wykonanych na miejscu tragedii wynika, że czarna skoda uderzyła w tył białej. Skala zniszczeń była ogromna.

W czarnej skodzie, którą podróżowała Katarzyna Stoparczyk, za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna. Został ranny i trafił do szpitala. W białej skodzie jechało trzech mężczyzn. Na miejscu zginął 57-letni pasażer, a dwaj pozostali – 46 i 61-latek – zostali przewiezieni do szpitala. Policja nie ujawnia stanu zdrowia rannych.

Felernego dnia Stoparczyk brała udział w festiwalu w Stalowej Woli, gdzie prowadziła poranne spotkanie z młodzieżą pod hasłem „Słowo leczy, słowo rani”. Następnie miała udać się na Śląsk, by w sobotę wziąć udział w Kongresie Kobiet w Katowicach.

Źródło:fakt.pl
