Sommer przechodzi do ofensywy. Nowa strategia przeciwko lewicy

- Reklama -

Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer nie zamierza dłużej przyglądać się, jak lewicowi aktywiści bezkarnie sabotują prawicowe inicjatywy. Po złożeniu pozwu przeciwko OKO.press ruszyła zbiórka na utworzenie prawicowego ośrodka ochrony prawnej – pierwszej w Polsce struktury, która będzie systematycznie kontrować działania „lewackiej mafii medialnej”.

Pozew na 50 tysięcy złotych – o którym więcej pisaliśmy w artykule „Dość lewackiej bezkarności!”. Jest pozew przeciwko OKO.press – to dopiero początek. Sommer nie ukrywa, że dotychczasowa strategia prawicy była błędna.

– My przez lata działamy, ja mówię jako szeroko pojęta prawica, tylko defensywnie, mianowicie jak ktoś nas pozwie, ktoś nas oskarży, no to my się tam z większym czy mniejszym sukcesem bronimy. Czas, myślę, to odwrócić i przejść do działań ofensywnych – zapowiada.

– Trzeba stworzyć prawicowy ośrodek ochrony prawnej i to nie tylko defensywny, ale też ofensywny. No niestety, na wzór tych lewackich rozwiązań, które właśnie dokładnie to samo robią – wyjaśnia, dodając, że „prawica musi w końcu zająć się ochroną prawną własnych instytucji i wartości”.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Zbiórka na prawną rewolucję

Proces z OKO.press to kosztowna sprawa – sam pozew to wydatek około 10 tysięcy złotych, a cała batalia sądowa może potrwać nawet trzy lata. Dlatego ruszyła specjalna zbiórka, która ma mieć charakter permanentny i służyć finansowaniu nie tylko obecnego procesu, ale także przyszłych pozwów.

– Pokażmy, że nie są bezkarne, że można do nich z pozwem dotrzeć i że one będą musiały przed sądem się tłumaczyć, a najlepiej jakby jeszcze musiały za swoje czyny po prostu uczciwie odpowiedzieć – apeluje Sommer do wszystkich, którzy mają dość bezkarności lewackiej propagandy.

Kolejne pozwy już w planach

OKO.press to dopiero pierwsza cel na liście Sommera. Już we wrześniu ma zostać przygotowany pozew przeciwko Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za zamknięcie portalu nczas.com. W planach są także kroki prawne przeciwko organizacji „Nigdy Więcej”.

– Jeżeli uda nam się go wygrać, to sposób rozstrzygnięcia i sposób argumentacji będzie do wykorzystania w kolejnych procesach tego typu – podkreśla Sommer, nie ukrywając, że chce stworzyć precedens prawny, który posłuży w przyszłych bataliach z lewicową nagonką.