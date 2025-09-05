Czesi chcą skończyć z unijnym szaleństwem klimatycznym. Budują koalicję przeciwko ETS2

- Reklama -

Premier Czech Peter Fiala i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa w piątek na spotkaniu w Brnie omówili politykę klimatyczną Unii Europejskiej, której rewizji domaga się Praga. Fiala powiedział Coście, że buduje koalicję przeciwko systemowi ETS 2.

Po spotkaniu nie zorganizowano konferencji prasowej, co zdaniem części mediów może być związane ze zbliżającymi się w Czechach wyborami parlamentarnymi. Komunikat o rozmowach rozesłało do dziennikarzy biuro prasowe premiera.

Stwierdzono w nim, że zdaniem Fiali politykę klimatyczną UE trzeba zrewidować, aby nie zagrażała europejskiemu przemysłowi. Podkreślono zabiegi Czech o poparcie innych państw w kwestii ETS 2, czyli sprzeciwu wobec systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 m.in. w transporcie i budownictwie.

Fiala i Costa rozmawiali o przygotowaniach do zbliżających się szczytów UE oraz o aktualnych priorytetach polityki europejskiej, w tym o wsparciu dla europejskiej gospodarki i polityki klimatycznej.

„Podkreśliłem potrzebę obniżenia cen energii w Europie, ożywienia europejskiej gospodarki oraz zniesienia zbędnych regulacji i biurokracji. Zajęliśmy się również polityką zagraniczną i bezpieczeństwem, zarówno w odniesieniu do Ukrainy, Bliskiego Wschodu, jak i stosunków z USA” – podsumował w komunikacie rozmowy z szefem Rady Europejskiej premier Fiala.

Costa wizytą w Czechach zakończył pierwszy tydzień tournee po krajach UE. Jego celem jest – napisał w internecie – „budowanie konsensusu w Radzie Europejskiej”.