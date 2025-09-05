Papież Leon XIV w Polsce?! Jest oficjalne zaproszenie

- Reklama -

Prezydent Karol Nawrocki poinformował po piątkowej audiencji u papieża, że zaprosił Leona XIV do Polski. Według prezydenta, doskonałym rokiem na tę wizytę rok 2027 r. gdy przypada 150-lecie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Prezydent wraz z rodziną został przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV. Następnie spotkał się z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą. Dzień wcześniej Nawrocki rozmawiał z premier Georgią Meloni.

Podczas piątkowego briefingu prezydent oświadczył, że zaprosił papieża do Polski. Jak podkreślił, jest to ponowienie zaproszenia wystosowanego przez jego poprzednika Andrzeja Dudę.

– Ponowiłem to zaproszenie, widząc okazję na przyjazd papieża do Polski w roku 2027 z okazji (rocznicy – red.) objawień Matki Boskiej w Gietrzwałdzie – powiedział. Dodał, że wręczył papieżowi obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, „sygnalizując, że rok 2027 byłby doskonałym rokiem do odwiedzin papieża”. – Oczywiście zostawiam decyzję papieżowi – zaznaczył prezydent.

W 2027 roku w Gietrzwałdzie odbędą się obchody 150. rocznicy objawień maryjnych. To jedyne objawienia maryjne w Polsce, których kult został zatwierdzony przez Kościół.

Nawrocki odwiedził Watykan i Rzym w pierwszym miesiącu swojej kadencji, bezpośrednio po wizycie w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.