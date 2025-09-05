WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaPapież Leon XIV w Polsce?! Jest oficjalne zaproszenie
WiadomościPolska

Papież Leon XIV w Polsce?! Jest oficjalne zaproszenie

-

Autor: KM
Papież Leon XIV
Papież Leon XIV. Foto: PAP/Abaca
- Reklama -

Prezydent Karol Nawrocki poinformował po piątkowej audiencji u papieża, że zaprosił Leona XIV do Polski. Według prezydenta, doskonałym rokiem na tę wizytę rok 2027 r. gdy przypada 150-lecie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Prezydent wraz z rodziną został przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV. Następnie spotkał się z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą. Dzień wcześniej Nawrocki rozmawiał z premier Georgią Meloni.

Podczas piątkowego briefingu prezydent oświadczył, że zaprosił papieża do Polski. Jak podkreślił, jest to ponowienie zaproszenia wystosowanego przez jego poprzednika Andrzeja Dudę.

Ponowiłem to zaproszenie, widząc okazję na przyjazd papieża do Polski w roku 2027 z okazji (rocznicy – red.) objawień Matki Boskiej w Gietrzwałdzie – powiedział. Dodał, że wręczył papieżowi obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, „sygnalizując, że rok 2027 byłby doskonałym rokiem do odwiedzin papieża”. – Oczywiście zostawiam decyzję papieżowi – zaznaczył prezydent.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

W 2027 roku w Gietrzwałdzie odbędą się obchody 150. rocznicy objawień maryjnych. To jedyne objawienia maryjne w Polsce, których kult został zatwierdzony przez Kościół.

Nawrocki odwiedził Watykan i Rzym w pierwszym miesiącu swojej kadencji, bezpośrednio po wizycie w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Poprzedni artykuł
Imigranci imigrantom zgotowali piekło. Horror podczas nielegalnej przeprawy przez Atlantyk. Mnóstwo ofiar śmiertelnych
Następny artykuł
Bosak nie dołączył do chóru. „Zacznijmy pytać o wyniki”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU