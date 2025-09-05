Imigranci imigrantom zgotowali piekło. Horror podczas nielegalnej przeprawy przez Atlantyk. Mnóstwo ofiar śmiertelnych

- Reklama -

Hiszpańskie władze prowadzą śledztwo w sprawie masowego zabójstwa, do którego doszło na łodzi przewożącej nielegalnych imigrantów do Europy. Według wstępnych ustaleń policji, nawet 72 osoby mogły zostać zamordowane przez innych pasażerów po oskarżeniu ich o praktykowanie czarów.

Tragiczne zdarzenie miało miejsce podczas próby nielegalnego dopłynięcia z Afryki Zachodniej na Wyspy Kanaryjskie. Łódź z imigrantami dotarła do hiszpańskich wybrzeży 25 sierpnia, przewożąc początkowo znacznie więcej pasażerów niż 248 osób, które ostatecznie zostały uratowane. Świadkowie zeznają, że podczas wielodniowej podróży przez Ocean Atlantycki doszło do eskalacji napięć między pasażerami, które zakończyły się krwawą rzezią.

Według relacji ocalałych, część imigrantów została oskarżona przez współpasażerów o uprawianie czarnej magii i rzucanie uroków, co w kulturach niektórych krajów Afryki Zachodniej uważane jest za poważne przestępstwo zasługujące na śmierć. Oskarżenia te doprowadziły do wybuchu przemocy na pokładzie przepełnionej łodzi, w wyniku której zginęły co najmniej 72 osoby.

Hiszpańska policja zatrzymała już ponad 20 podejrzanych o udział w masowych zabójstwach. Śledczy analizują zeznania świadków i starają się ustalić dokładny przebieg wydarzeń oraz zidentyfikować wszystkich sprawców. Prokuratura bada sprawę pod kątem zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz innych przestępstw popełnionych na wodach międzynarodowych.

Władze hiszpańskie odnotowały w ostatnich latach znaczny wzrost liczby nielegalnych imigrantów przybywających na Wyspy Kanaryjskie. W 2024 roku do Hiszpanii przybyło nielegalnie ponad 60 tysięcy migrantów, o 14,5 procent więcej niż w roku poprzednim. Większość z nich pochodziła z krajów Afryki Zachodniej, głównie z Mauretanii, Senegalu i Gambii.