Zmiana na czele, Konfederacja z największym spadkiem. Najnowszy sondaż poparcia partii politycznych

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwycięzcą zostałoby PiS, które uzyskałoby 29 proc. głosów – wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla WP. W Sejmie znalazłyby się cztery ugrupowania.

Sondażowe zestawienie otwiera Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 29 proc. (plus 1,6 pkt proc. w porównaniu z sondażem z połowy sierpnia). Poparcie dla Koalicji Obywatelskiej wyniosło 27,1 proc. (minus 1 pkt proc.),

Największy spadek – o 4,1 pkt proc. – w zestawieniu notuje Konfederacja Wolność i Niepodległość, którą popiera aktualnie 13,2 proc. respondentów. W Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica – 7,4 proc. (plus 1,9 pkt proc.).

Do Sejmu nie weszłyby: PSL z poparciem 3,9 proc. (plus 0,3 pkt proc.), Polska 2050 – 3,4 proc. (plus 0,8 pkt proc.), Partia Razem – 3,2 proc. (plus 0,1 pkt proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej – 3,1 proc. (bez zmian).

Co 10 ankietowany (9,7 proc.) wybrał odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”. To wzrost grupy niezdecydowanych o 0,4 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

W oparciu o kalkulacje prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wirtualna Polska wyliczyła, że rozkład mandatów wyglądałby następująco: PiS – 193 mandaty, KO – 165 mandatów, Konfederacja – 73 mandaty oraz Lewica – 29 mandatów.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 28 sierpnia–1 września br. na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.