Spięcie Trumpa z polskim dziennikarzem. „Lepiej znaleźć nową robotę” [VIDEO]

-

Autor: KM
Donald Trump.
Donald Trump. / Fot. PAP
-

Spotkanie w Białym Domu prezydentów Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego z dziennikarzami na długo zapamięta Marek Wakulski. Po pytaniu korespondenta Polskiego Radia, prezydent USA zasugerował mu poszukanie nowej pracy.

Pytanie Wakulskiego dotyczyło rzekomych niewystarczających działań Trumpa względem Putina. – Panie Prezydencie, wyraził Pan frustrację wobec Putina, ale z Pana strony nie widać żadnych działań – powiedział polski dziennikarz.

Skąd pan wie, że nie ma żadnych działań? Proszę chwilę poczekać kim Pan jest? – odpowiedział Trump.

Gdy Trump usłyszał, że z Polskiego Radia, przeszedł do ataku.

Powiedziałby pan, że nałożenie wtórnych sankcji na Indie, największego kupującego rosyjską ropę poza Chinami, nie było żadnym działaniem? To kosztowało Rosję setki miliardów dolarów. To jest brak działań? – odpowiedział Trump.

Jeszcze nie zacząłem fazy drugiej i trzeciej. Jak mówi pan, że nie ma działań, no to chyba lepiej znaleźć nową robotę – zakończył wątek prezydent USA.

