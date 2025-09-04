Spięcie Trumpa z polskim dziennikarzem. „Lepiej znaleźć nową robotę” [VIDEO]

- Reklama -

Spotkanie w Białym Domu prezydentów Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego z dziennikarzami na długo zapamięta Marek Wakulski. Po pytaniu korespondenta Polskiego Radia, prezydent USA zasugerował mu poszukanie nowej pracy.

Pytanie Wakulskiego dotyczyło rzekomych niewystarczających działań Trumpa względem Putina. – Panie Prezydencie, wyraził Pan frustrację wobec Putina, ale z Pana strony nie widać żadnych działań – powiedział polski dziennikarz.

– Skąd pan wie, że nie ma żadnych działań? Proszę chwilę poczekać kim Pan jest? – odpowiedział Trump.

Gdy Trump usłyszał, że z Polskiego Radia, przeszedł do ataku.

– Powiedziałby pan, że nałożenie wtórnych sankcji na Indie, największego kupującego rosyjską ropę poza Chinami, nie było żadnym działaniem? To kosztowało Rosję setki miliardów dolarów. To jest brak działań? – odpowiedział Trump.

– Jeszcze nie zacząłem fazy drugiej i trzeciej. Jak mówi pan, że nie ma działań, no to chyba lepiej znaleźć nową robotę – zakończył wątek prezydent USA.