Spór resortu Sikorskiego i Kancelarii Prezydenta wokół wizyt w USA. Zaplanowano spotkanie

W przyszłym tygodniu ma odbyć się spotkanie przedstawicieli resortu dyplomacji i Pałacu Prezydenckiego. To pokłosie środowej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA.

O planowanym spotkaniu donosi nieoficjalnie Gazeta.pl. – Planowane jest spotkanie na wysokim szczeblu między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Kancelarią Prezydenta – przekazało cytowane przez portal źródło w MSZ.

Wśród tematów spotkania mają znaleźć się m.in. środowe rozmowy w Białym Domu, które prowadziła delegacja prezydencka z administracją Donalda Trumpa, a także rozmowy, które Radosław Sikorski prowadził, przebywając w USA od wtorku. Szef MSZ spotkał się bowiem m.in. z sekretarzem stanu Marco Rubio, z którym wręczał Nagrodę Solidarności im. Lecha Wałęsy. Uroczystość odbyła się w Miami na Florydzie. Zaplanowane były także spotkania z przedstawicielami Republikanów i Demokratów.

Przypomnijmy, że przed wizytami Nawrockiego i Sikorskiego w USA nie obyło się bez napięć. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreślił, że prezydent Karol Nawrocki nie przewidział obecności przedstawiciela MSZ w delegacji do Waszyngtonu. Stwierdził też, że rząd nie prowadzi polityki międzynarodowej ze Stanami Zjednoczonymi, bo nie ma z tym krajem żadnych relacji. O tym, że podczas wizyty prezydenta w USA nie będzie nikogo z MSZ poinformowała wiceszefowa resortu Anna Radwan-Röhrenschef, wskazując, że ministerstwo nie dostało zaproszenia.

Co więcej, rząd przygotował dla prezydenta „instrukcję” na wizytę w USA. Wyciekła ona do mediów, jej treść ujawnił Kanał Zero.

– Jest coś kuriozalnego w tym, że MSZ tego rządu, który przez blisko dwa lata nie potrafił zorganizować poważnej wizyty w Waszyngtonie i rozmawiać z administracją w Białym Domu, próbuje mówić, co prezydent ma przekazać, a czego prezydent ma nie podnosić – powiedział Bogucki.

Podczas spotkania prezydentów Polski i USA z ust Donalda Trumpa padła m.in. zapowiedź, że możliwe jest zwiększenie obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Podczas rozmowy miała się także pojawić kwestia stałej bazy USA na naszym terytorium. Ponadto prezydent Nawrocki dostał zaproszenie na przyszłoroczny szczyt G20 w Miami.