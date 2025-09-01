WIDEO
Eko-wariaci pomazali słynny zabytek. Twierdzą, że w ten sposób „walczą” z pożarami [VIDEO]

Autor: KM
Sagrada Família
Sagrada Família. / foto: Wikimedia, Canaan, CC BY-SA 4.0
Dwóch eko-wariatów klimatycznych pomazało barwnikiem fasadę słynnego kościoła Sagrada Familia w Barcelonie. Klimatyści twierdzą, że w ten sposób „walczą” z pożarami lasów w Hiszpanii.

„Chcemy zaprotestować przeciwko współudziałowi różnych rządów w pożarach, które spustoszyły Półwysep Iberyjski tego lata” – napisała na platformie X lewacka organizacja Futuro Vegetal, odpowiedzialna za akcję.

Do wpisu dołączono filmik z zatrzymania aktywistów, którzy krzyczeli: „Sprawiedliwość klimatyczna!”.

Kościół Sagrada Familia, według projektu Antoniego Gaudiego, należy do jednych z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Barcelony i Hiszpanii.

Aktywiści z tej organizacji słyną z bardzo durnych akcji. Głośno o nich zrobiło się w 2022 roku, gdy przykleili się do… obrazów Francisco Goi w Muzeum Prado w Madrycie.

Hiszpańska policja poinformowała, że tylko w 2024 roku aresztowała 22 członków Futuro Vegetal.

