Eko-wariaci pomazali słynny zabytek. Twierdzą, że w ten sposób „walczą” z pożarami [VIDEO]

Dwóch eko-wariatów klimatycznych pomazało barwnikiem fasadę słynnego kościoła Sagrada Familia w Barcelonie. Klimatyści twierdzą, że w ten sposób „walczą” z pożarami lasów w Hiszpanii.
„Chcemy zaprotestować przeciwko współudziałowi różnych rządów w pożarach, które spustoszyły Półwysep Iberyjski tego lata” – napisała na platformie X lewacka organizacja Futuro Vegetal, odpowiedzialna za akcję.
Do wpisu dołączono filmik z zatrzymania aktywistów, którzy krzyczeli: „Sprawiedliwość klimatyczna!”.
Kościół Sagrada Familia, według projektu Antoniego Gaudiego, należy do jednych z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Barcelony i Hiszpanii.
Aktywiści z tej organizacji słyną z bardzo durnych akcji. Głośno o nich zrobiło się w 2022 roku, gdy przykleili się do… obrazów Francisco Goi w Muzeum Prado w Madrycie.
Hiszpańska policja poinformowała, że tylko w 2024 roku aresztowała 22 członków Futuro Vegetal.
🔥 ACTUAMOS 🚒
Lanzamos polvo tintado a la fachada de la Sagrada Familia para protestar contra la complicidad de los distintos gobiernos en los incendios que han arrasado la Península este verano 🎨 pic.twitter.com/cWwznojZJO
— FuturoVegetal🍒 (@FuturoVegetal) August 31, 2025