WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaGŁÓWNYUkrainiec zabił mężczyzn wymieniających koło na pasie awaryjnym ekspresówki. "Mieli kamizelki odblaskowe,...
GŁÓWNYWiadomościPolska

Ukrainiec zabił mężczyzn wymieniających koło na pasie awaryjnym ekspresówki. „Mieli kamizelki odblaskowe, był trójkąt ostrzegawczy”

-

Autor: DC
policja lublin sieprawice lubeslkie tir ciezarowka ukrainiec
Ciężarówka, którą Ukrainiec wjechał w dwóch mężczyzn na pasie awaryjnym / fot. Lubelska Policja
- Reklama -

Ukrainiec kierujący ciężarówką potrącił śmiertelnie dwóch mężczyzn, którzy na pasie awaryjnym przy drodze ekspresowej koło Lublina zmieniali koło. Ich bus i czynności wykonywano na pasie awaryjnym.

Minionej nocy na trasie S17 krótko po północy doszło do tragicznego wypadku. Ciężarówka potrąciła dwóch mężczyzn, którzy wymieniali koło w busie na pasie awaryjnym.

„Do tragicznego wypadku doszło dziś w nocy (30/31 sierpnia) na drodze ekspresowej S17 w kierunku Warszawy w miejscowości Sieprawice. Z ustaleń pracujących na miejscu zdarzenia policjantów wynika, że dwóch mężczyzn w wieku 49 i 28 lat podczas wymiany koła w pojeździe zostali potrąceni przez samochód ciężarowy, którym kierował 28- letni obywatel Ukrainy” – poinformowała Lubelska Policja.

Mężczyźni mieli na sobie kamizelki odblaskowe. Miejsce oznaczono też trójkątem ostrzegawczym.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Mimo tego 28-letni Ukrainiec w nich wjechał. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy.

„Mężczyzna został zatrzymany. Na miejscu wypadku prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora” – poinformowała policja.

„Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku będą ustalane podczas sprowadzonego postępowania” – zaznaczono.

Źródło:lubelska.policja.gov.pl / nczas.info
Poprzedni artykuł
TYLKO U NAS. Wywiad z białoruskim gubernatorem: Chcemy dobrych relacji z Polską
Następny artykuł
Coraz gorsza sytuacja Polaków. Kolejna próba zniszczenia polskiej mniejszości

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU