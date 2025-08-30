WIDEO
Sommer odpowiada na antypolskie ataki. „Zrobimy taką bazę, która jest w stanie się temu oprzeć” [VIDEO]

Autor: KM
Tomasz Sommer
Tomasz Sommer. / foto: NCzas
Tomasz Sommer zapowiada walkę prawną z „lewackim terroryzmem”. – Skrajna lewica ma rzeczywiście dużą siłę w Polsce. Zrobimy taką bazę, która jest w stanie się temu oprzeć – zapowiada w specjalnym nagraniu.

Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”, autor dwutomowej publikacji i filmu pt. „Jedwabne. Historia prawdziwa”, zapowiedział serię pozwów sądowych przeciwko organizacjom, które jego zdaniem prowadzą działalność wymierzoną w polskie interesy.

Skrajna lewica, reprezentowana przez takie środowiska jak OKO.press, „Gazeta Wyborcza” czy Stowarzyszenie Nigdy Więcej, którego szefem jest Rafał Pankowski, ma rzeczywiście dużą siłę w Polsce. Co prawda teraz jest ona troszeczkę mniejsza, bo już mniej pieniędzy dostają z Ameryki, ale jednak cały czas je otrzymują. Teraz dostają pieniądze z Unii Europejskiej, z różnych innych źródeł – wskazał Sommer.

Publicysta zarzuca tym organizacjom hipokryzję w walce z nienawiścią. – To towarzystwo, które tak walczy na przykład z antysemityzmem, czyli nienawiścią przeciwko jakiejś grupie narodowościowej, jednocześnie nie robi nic innego, tylko występuje z nienawiścią przeciwko grupie narodowościowej, w tym przypadku przeciwko Polakom – argumentował.

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Sommer vs Pankowski

W programie Sommer wiele miejsca poświęcił Pankowskiemu z Nigdy Więcej. Przypomniał, że Pankowski zarzucił mu próbę wypaczania historii pogromu w Jedwabnem, a zarzuty chętnie przedrukował izraelski „Haaretz” czy agencja Associated Press.

Ja nie chcę wypaczać historii o Jedwabnem. Wręcz przeciwnie, ja chcę tę historię wyświetlić. Stąd przypominam, że razem z Markiem Chodakiewiczem i Ewą Stankiewicz stworzyliśmy monografię (…) przedstawiamy tam szereg różnych, bardziej lub mniej wygodnych, faktów na ten temat. Wersją obrazową tej książki jest film „Jedwabne. Historia Prawdziwa”. W filmie po prostu pokazujemy te fakty, które udało nam się ustalić – zaznaczył.

Sommer opisuje karierę Pankowskiego jako zbudowaną na składaniu „donosów na Polskę”. Przypomniał o nagrodzie, którą Pankowski otrzymał w 2019 roku od Amerykańskiej Ligi Przeciwko Zniesławieniu (ADL). Sommer przedstawia ADL jako organizację żydowską promującą radykalny syjonizm i potępiającą wszystkich, którzy cokolwiek zarzucą Izraelowi.

Zbiórka na działania prawne

Sommer przypomniał, że prowadzona jest zbiórka na finansowanie planowanych pozwów. – Pozew w sprawie OKO.press już wyszedł. Pozew w sprawie Stowarzyszenia Nigdy Więcej jest w tej chwili w trakcie szykowania i pewnie wyjdzie w ciągu miesiąca – zapowiedział.

Serdecznie zapraszam do wspierania nas w tym działaniu. Wsparcie może być finansowe, ale niekoniecznie. Jeśli na przykład są jacyś prawnicy, którzy chcieliby pro bono uczestniczyć w naszych działaniach, to serdecznie zapraszamy do kontaktu – powiedział.

 

Podejmowane działania to element szerszej walki z tym, co Sommer nazywa „lewackim terroryzmem”. – Jeśli zrobimy taką bazę, która jest w stanie oprzeć się temu terroryzmowi lewackiemu, terrorowi na poziomie fizycznym w stylu wymawianie sal, czynom nieuczciwej konkurencji, jak to robi OKO.press, czy takiej przemocy symbolicznej, jaką uskutecznia z pobudek rasistowskich pan Rafał Pankowski, przeciwko organizacjom i pojedynczym osobom, które chcą bronić polskich wartości – mówił.

Całe nagranie do obejrzenia poniżej oraz na kanale Rumble.

